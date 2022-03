W środę Brent zanotował wzrost o 5,26 proc. WTI zdrożała z kolei o 5,15 proc.

W środę konsorcjum Caspian Pipeline Consortium (CPC) poinformowało o uszkodzeniu przez sztorm na Morzu Czarnym terminala w porcie w Noworosyjsku. Przez rurociąg CPC z pól naftowych zachodniego Kazachstanu płynie normalnie na rynek ok. 1 mld baryłek dziennie. To główna droga eksportu kazachskiej ropy. Władze Rosji poinformowały, że przerwa w działaniu terminala może potrwać do dwóch miesięcy.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., baryłka Brent wyceniana była na 99 dol., a WTI na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dolarów za baryłkę, a ropy Brent były bliskie 140 dolarów za baryłkę.