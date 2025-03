Z kolei już bardzo drogie nowe mieszkania od deweloperów i tak będą drożeć dalej. Przy wysokich stopach procentowych i drogich kredytach sytuacja potrzebujących mieszkania stanie się bardziej dramatyczna niż teraz.

Poprzedni program rządowy – Kredyt zero procent, wywindował rynkowe ceny nowych mieszkań kupowanych wprost od deweloperów. Nowy – Pierwsze klucze ma wykluczyć popełnienie tego błędu. Tymczasem eksperci wskazują, że teraz do absurdalnych rozmiarów w górę pójdą ceny starych mało atrakcyjnych mieszkań.

Takich mieszkań, które teraz się nie sprzedają. Nie mają atrakcyjnej lokalizacji, a w dużych miastach dodatkowo są w stanie, że przed zamieszkaniem trzeba jeszcze zrobić porządny remont.

Nowy rządowy program wsparcia dla kupujących pierwsze mieszkanie - jak wpłynie na ceny na rynku

Jak eksperci rynku nieruchomości zapatrują się na program „Pierwsze klucze”? Założenia zaprezentowane przez ministra rozwoju i technologii zwiastują, że program nie przyniesie rewolucji na rynku nieruchomości.

– Mamy wiele wątpliwości. Z założeń wynika, że będzie to przede wszystkim program podbijający wartość starych mieszkań na rynku wtórnym, bo w dużej mierze to właśnie takie lokale kwalifikują się do kryteriów. Niestety kolejny raz widzimy, że rządzący nie mają pomysłu na to, jakie zmiany wprowadzić, by były one jednocześnie sprawiedliwe, korzystne dla konsumentów oraz dla sprzedających mieszkania – przyznaje ekspert rynku nieruchomości Daniel Makowski.

Pierwsze klucze jak deweloperska dziura w ziemi

Program „Pierwsze klucze” póki co jest tylko inicjatywą ministerialną nie omówioną np. w komisjach merytorycznych Sejmu.

Rząd jest zdeterminowany, by przygotować program dopłat, który będzie wsparciem dla osób kupujących mieszkanie. Nie ma jednak pomysłu na to, jak sformatować kształt tego programu, by nie windował on w górę cen, był sprawiedliwy społecznie i cieszył się zainteresowaniem konsumentów.

– Brakuje precyzji w zapowiedziach ustawodawcy. To jest zmuszanie ludzi do kupowanie starych mieszkań z rynku wtórnego i zniechęcanie ludzi do kupowania mieszkań od deweloperów – komentuje Daniel Makowski, ekspert rynku nieruchomości.

– Założenia tego programu przewidują, że kupić będzie można tylko mieszkanie z rynku wtórnego wybudowane kilka lat temu, kosztujące mniej niż 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy. To program poza realiami rynku nieruchomości w dużych miastach – wskazuje ekspert.

Pierwsze klucze – nie dla osób z dużych miast

Obecnie średnie ceny w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu czy Trójmieście znacznie przekraczają 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Faktycznie więc dopłata promować będzie albo stare mieszkania do remontu albo nieruchomości położone w małych miastach.

Założenia nie są sprawiedliwe i nie chodzi tu o wykluczenie deweloperów, a o niedemokratyczność rozwiązań. „Pierwsze klucze” na pewno nie są dla osób z dużych miast – tłumaczy Daniel Makowski.

Analizy ekspertów rynku nieruchomości wskazują, że celem ustawodawcy były wygenerowanie programu, który nie będzie mocno podnosić cen na rynku. W przypadku „Pierwszych kluczy” nie da się tego uniknąć.

– Ceny na rynku wtórnym mocno się zrównają i większość dobije do okolic 10 tysięcy złotych. Jeżeli taka jest wartość potencjalnego dofinansowania to dlaczego nie sprzedawać właśnie za takie pieniądze? Ten program może zwiększyć ceny na rynku wtórnym i zniwelować różnice w cenach między rynkiem wtórnym, a deweloperskim – mówi Daniel Makowski.

– Rynek nieruchomości potrzebuje długoterminowego programu wsparcia, który będzie sprawiedliwy, a nie populistyczny. Dofinansowanie mieszkań tylko na rynku wtórnym wprowadza rynkową nierównowagę – ocenia Daniel Makowski.

Pierwsze klucze – kiedy poznamy dokładne założenia wsparcia dla kupujących mieszkanie

Kiedy będzie wiadomo czy program „Pierwsze klucze” wejdzie w życie?

Należy spodziewać się, że w I połowie roku zakończone zostaną pracę nad koncepcją programu.

Eksperci szacują, że jeżeli program ma efektywnie wystartować w roku 2026 to najpóźniej jesienią musi zostać przegłosowany przez sejm i odpowiednio uporządkowany legislacyjnie.