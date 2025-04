Z badania wynika, że odsetek mężczyzn, którzy przyznają, iż zdarzyło im się dokonać impulsywnego zakupu o znacznej wartości, sięga 31 proc., a wśród kobiet to 20 proc. Autorzy badania zwrócili uwagę, że jednocześnie to kobiety są bardziej skłonne do refleksji nad swoimi decyzjami zakupowymi – 29 proc. z nich przyznało, że żałowało takiego wydatku, w porównaniu do 26 proc. mężczyzn.

Młodsze osoby częściej sięgają po spontaniczne wydatki, ale rzadziej żałują

Do spontanicznych wydatków przyznają się najczęściej osoby w wieku 18-24 lata (48,5 proc.). "Natomiast tylko co czwarty młody człowiek żałował takiego zakupu" - dodali autorzy. W grupie powyżej 65. roku życia było to 29 proc. W grupie tej jest też najwięcej osób, które nigdy nie dokonały takiego zakupu (71 proc.).

Wykształcenie a impulsywne zakupy

Impulsywne zakupy robią częściej osoby z wyższym wykształceniem (48 proc.), choć nie żałują ich tak często (28 proc.). Wśród osób z wykształceniem podstawowych lub zawodowym co trzecia dokonała impulsywnych zakupów i prawie co trzecia tego żałowała - podano.

Mieszkańcy małych miast częściej dokonują impulsywnych zakupów

Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania, najczęściej takie zakupy robią mieszkańcy małych i średnich miejscowości - tu odsetek sięga prawie 50 proc. "Osoby z większych miast (100-500 tys. mieszkańców) częściej niż inne grupy przyznają, że żałowały swoich impulsywnych zakupów (34 proc.)" - zauważyli autorzy badania.

Dlaczego samotni kupują więcej impulsowo?

Zaznaczyli, że nie jest to wyłącznie polskie zjawisko, a "podobnych wniosków dostarczają międzynarodowe badania". "Według danych Invesp, zakupy impulsywne stanowią niemal 40 proc. wszystkich wydatków w e-commerce. Jednocześnie aż 80 proc. wszystkich tego typu zakupów odbywa się w sklepach stacjonarnych" - podali autorzy badania. Dodali, że samotni kupujący dokonują o 45 proc. więcej takich zakupów, niż osoby będące w związkach małżeńskich.

Do Krajowego Rejestru Długów wpisanych jest obecnie ponad 2 mln osób, a ich łączne zadłużenie przekroczyło 44 mld zł; średni dług przypadający na jedną osobę to 21,7 tys. zł.

Badanie "Finanse w parach 2025" zostało zrealizowane na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej w styczniu br. przez IMAS International wśród 749 osób w wieku 18–74 lata, będących w związkach partnerskich lub małżeńskich z osobą przeciwnej płci. (PAP)