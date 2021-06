"Na przestrzeni mijających dni złoty tracił na wartości. Patrząc na najważniejsze dziś dane makroekonomiczne, czyli majową inflację w USA, drugi raz z rzędu odczyt był powyżej prognoz. Najwyraźniej rynek uznał jednak, że jest to niewystarczający czynnik, żeby w przyszłym tygodniu Fed miał zmienić swoje nastawienie. Wzrost inflacji wynika głównie z cen w restauracjach i samochodów używanych, które są raczej przejściowe" - powiedział PAP Biznes analityk FX BM mBanku Rafał Sadoch.

Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA w maju wzrosły o 0,6 proc. w ujęciu mdm, a rdr wzrosły o 5 proc. - podał amerykański Departament Pracy w komunikacie. Oczekiwano +0,4 proc. mdm i +4,7 proc. rdr.

"Po tych danych dolar nie zyskuje, co dla złotego jest pozytywne. EUR/PLN może zatem w najbliższych dniach wracać w okolice 4,45" - wskazał.

"Złoty może się jeszcze bardziej umacniać, jeśli słabość amerykańskiej waluty będzie kontynuowana. O ile Fed nie zmieni swojego nastawienia i podkreśli, że inflacja jest przejściowa, będzie to kolejny cios dla dolara i pozytywny czynnik dla rynków akcji. To może pomóc popytowi na waluty EM, a EUR/PLN może zejść nawet do 4,40" - dodał.

Jak ocenił, czwartkowe posiedzenie EBC nie miało wpływu na rynek walutowy.

Rada Prezesów EBC pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe - podano w komunikacie po posiedzeniu banku. EBC podtrzymał zwiększone tempo skupu aktywów w najbliższym kwartale w ramach programu PEPP, którego wielkość wynosi nadal 1,85 bln euro.

EBC zrewidował w górę prognozy dynamiki PKB na 2021 r. do +4,6 proc., na 2022 r. w górę do +4,7 proc., a na 2023 pozostawił bez zmian na poziomie 2,1 proc. EBC zrewidował w górę prognozy inflacji na 2021 r. do 1,9 proc., na 2022 r. w górę do 1,5 proc., a w 2023 r. pozostawił bez zmian na poziomie 1,4 proc.

W południe EUR/PLN dotarł w okolice 4,49, a USD/PLN znalazł się blisko 3,69, jednak kolejne godziny handlu wiązały się z powrotem notowań w okolice odniesienia. Ok. godz. 16 główne krajowe pary walutowe pozostawały bez większych zmian odpowiednio na 4,47/EUR i 3,67/USD. EUR/USD po przejściowym spadku do 1,214 również wrócił do swojego poziomu odniesienia.

RYNEK DŁUGU

W odróżnieniu do rynków bazowych rentowności krajowych SPW mocno zniżkowały. Cała krzywa dochodowości poszła w dół o ok. 5-7 pb.

"Czwartek przyniósł kontynuację wczorajszego ruchu i dalsze silne umocnienie polskiego długu, zwłaszcza na środku i długim końcu krzywej. Rentowność 10-latek jest najniższa od miesiąca i zbliża się do 1,75 proc. Polskie papiery należą dzisiaj do najlepiej zachowujących się obligacji na kontynencie. Czynnikiem wspierającym rentowności krajowych papierów jest wczorajszy komunikat po posiedzeniu RPP wskazujący na brak zaostrzenia polityki pieniężnej w najbliższym czasie" - powiedziała PAP Biznes zarządzająca funduszami w PFR TFI Izabela Sajdak.

"Jutro resort finansów planuje przeprowadzić aukcję zamiany. Po raz pierwszy będą sprzedawane nowe obligacje stałokuponowe DS0432 z kuponem 1,75 proc. Ograniczona podaż benchmarkowych papierów wspiera dzisiaj popyt na papiery z długiego końca. Jednocześnie wysoki poziom sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych powinien wpłynąć na ograniczenie sprzedaży obligacji w III kwartale, co może wspierać wyceny POLGBs" - dodała.

Sajdak zwróciła uwagę, że czwartkowe posiedzenie EBC miało niewielki wpływ na krajowy rynek długu.

"Bund za to zwyżkował początkowo do -0,22 proc., a potem wrócił w okolice -0,24 proc. Silniejszy ruch jest widoczny we Włoszech, gdzie rentowność 10-latki spadła o 4 pkt baz. do 0,8 proc." - zauważyła.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych po południu rosną o blisko 1 pb do 1,496 proc., a niemieckich idą w górę o ok. 0,5 pb do -0,243 proc.