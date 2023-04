Około godziny 17.15 złoty zyskiwał 0,13 proc. do wspólnej waluty, która była wyceniana na poziomie 4,59 zł za euro. Notowania amerykańskiego dolara rosły, jednak większy skok zanotowano późnym popołudniem, co około godziny 17.15 spowodowało, że waluta była wyceniana na 4,18 zł po wzroście o 0,42 proc.

Kurs franka szwajcarskiego w ciągu dnia wahał się w przedziale od 4,68 zł do 4,70 zł, ale około 17.15 był na poziomie zamknięcia z poniedziałku i wynosił 4,69 zł.

We wtorek ok. godz. 7.30 złoty osłabiał się wobec euro o 0,13 proc., do 4,60 zł, wobec dolara o 0,03 proc., do 4,16 zł, a o 0,08 proc., do franka szwajcarskiego, kosztującego 4,68 zł.