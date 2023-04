W piątek ok. godz. 7.20 złoty osłabiał się wobec głównych walut w stosunku do kursu otwarcia. Euro umacniało się o 0,10 proc., do 4,57 zł. Dolar zwyżkował o 0,13 proc., do 4,15 zł. Drożał także frank szwajcarski - o 0,24 proc., do 4,64 zł.

W czwartek ok. godz. 17.25 euro kosztowało nieco ponad 4,58 zł, dolar 4,16 zł, a frank szwajcarski 4,64 zł.