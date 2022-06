Marcin Nadolny odpowiada w SAS Institute za praktykę Fraud & AML w regionie EMEA. SAS Institute pomaga bankom i innym instytucjom finansowym w chronieniu pieniędzy klientów od strony technologicznej. Nadużycia czy też nieprawidłowości to nie zawsze są przestępstwa finansowe. „Mówimy o szeregu działań o różnym zaawansowaniu. Doświadczeni przestępcy działają w sposób profesjonalny. Pandemia pokazała nam, że mamy znaczny wzrost nowicjuszy w tym zakresie. Mamy do czynienia z trendem fraud as a service – fraud jako usługę” – mówi Marcin Nadolny.

To jest biznes przestępców. „Tworzą oni różne narzędzia, np. złośliwe oprogramowanie, trojany, wykorzystują sztuczną inteligencję do automatyzacji nadużyć, boty, które kradną nasze dane – i sprzedają te narzędzia na czarnym rynku, w Darknecie” – dodaje Nadolny.

Cyfryzacja postępuje. Coraz więcej ludzi wykonuje transakcje w sieci, dlatego też ważne jest zabezpieczenie finansów w świecie cyfrowym. „Obserwujemy gigantyczny wzrost scamu, kontaktów telefonicznych przestępców, którzy imitują bank. W Darknecie można kupić dane osobowe i wykorzystać do przestępstw” – mówi Marcin Nadolny.

Dyrektor firmy SAS z obszaru EMEA radzi, by nie klikać w linki ani nie otwierać załączników, do których nie mamy zaufania. „To może być pierwszy krok do przejęcia naszego urządzenia” – przestrzega Nadolny. „Nie logujmy się do ogólnodostępnej sieci Wi-Fi bez zabezpieczenia” – dodaje.

Więcej o opiece nad instytucjami finansowymi, zabezpieczeniach i strategiach antyfraudowych w rozmowie Marcina Nadolnego z Robertem Bohdanowiczem.