Minister Infrastruktury, Dariusz Klimczak odwołał ze stanowiska Joannę Kopczyńską, czyli aktualną prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie". Komunikat informujący o tej decyzji pojawił się dokładnie 7 lipca 2025 roku, około godziny 18:00. Dość szybko poznaliśmy także nazwisko nowego prezesa instytucji, którego początek kadencji przypada na dość trudny okres.

Reklama

Dynamiczna zmiana na stanowisku prezesa Wód Polskich

Joanna Kopczyńska objęła fotel prezesa Wód Polskich w styczniu 2024 roku, a w latach 2018-2021 była zastępcą prezesa ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym. Jej odwołanie przez ministra infrastruktury miało miejsce na kilka godzin przed prognozowanym pojawieniem się na terenie kraju niżu genueńskiego, który może być odpowiedzialny za załamanie pogody.

Nowym prezesem instytucji został Mateusz Balcerowicz, czyli dotychczasowy zastępca ds. inwestycji, ale także osoba zajmująca się obszarami związanymi z suszą oraz powodzią. Szef MI stwierdził, że nowy szef jest dobrze przygotowany do pełnienia tej funkcji i "płynnie przejmie swoje obowiązki".

Co bardzo ważne, w żadnym z komunikatów nie zostały podane powody, które doprowadziły do takich roszad kadrowych i to w obliczu nadciągającego niżu genueńskiego. W związku z tym wielu internautów wysnuwa teorie, jakoby Wody Polskie były przygotowane na nadchodzące załamanie pogody i potencjalne zagrożenia.

Niż genueński nad Polską. IMGW wydaje ostrzeżenia

Jeszcze wczoraj, we wczesnych godzinach popołudniowych na oficjalnym koncie instytucji w serwisie X pojawił się wpis, ostrzegający przed załamaniem pogody, które może doprowadzić do gwałtownego wzrostu stanu wód na terenach zlewni górskich, w okolicach wyżynnych i terenach zurbanizowanych. W komentarzu do tego posta pojawiło się uzupełnienie, w którym napisano o możliwości wystąpienia lokalnych podtopień i tzw. powodzi błyskawicznych.

W poniedziałek IMGW wydało ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody na terenach południowo-wschodniej Polski. Instytut poinformował także, że we wtorek może dojść do przekroczenia stanów ostrzegawczych w Zalewie Szczecińskim, ale również w zlewniach wód w województwach: mazowieckim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, łódzkim, świętokrzyskim czy warmińsko-mazurskim. Częściowo zagrożone mają być: opolskie, śląskie oraz okolice zlewni Ślęza w województwie dolnośląskim.

IMGW ostrzega też, że w nadchodzących dniach sytuacja hydrologiczna na terenie całego kraju może się jeszcze pogorszyć. W przypadku środowych prognoz mowa nawet o wprowadzeniu zagrożenia trzeciego stopnia dla zlewni we wschodniej części województwa śląskiego oraz zachodnim regionie województwa małopolskiego. Pierwszy i drugi stopień przewidziany jest wówczas dla woj. podkarpackiego, podlaskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego.