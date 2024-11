Nowe badanie laboratoryjne opublikowane w czasopiśmie Environmental Science and Technology: Air wskazuje na to, że mikroplastik może wpływać na pogodę. Naukowcy z Penn State umieścili cztery różne rodzaje mikroplastików – konkretnie: polietylen o niskiej gęstości (LDPE), polipropylen (PP), polichlorek winylu (PVC) i politereftalan etylenu (PET) – w małych kropelkach wody, pozwalając im powoli ostygnąć, aby zobaczyć, jak wpływają one na proces zamrażania – opisuje portal Futurism.com.

Mikroplastik wpływa na pogodę

Kropelki z mikrodrobinami plastiku wytwarzały kryształki lodu o temperaturze wyższej niż te bez nich, co dowodzi, że kryształki lodu wytwarzające deszcz mogą tworzyć się w wyższych temperaturach z tymi nieorganicznymi cząsteczkami niż bez nich. Oznacza to, że mikroplastiki zmieniają sposób formowania się deszczu. Mogą również zmieniać wzorce pogodowe.

Ulewny deszcz z powodu mikroplastiku

„W ciągu ostatnich dwóch dekad badań nad mikroplastikami naukowcy odkryli, że są one wszędzie, więc jest to kolejny element tej układanki” – skomentowała profesor chemii w Penn State Miriam Freedman. Dodała, że mikrodrobiny plastiku w atmosferze mogą zarówno zmniejszać, jak i nasilać opady deszczu.

Chociaż nie jest to pierwsze badanie, które zakłada obecność mikroplastików w chmurach, to badanie to dostarcza więcej dowodów niż kiedykolwiek, że mogą one zmieniać pogodę na gorsze. „Jest jasne, że musimy lepiej zrozumieć, w jaki sposób oddziałują one z naszym systemem klimatycznym” – powiedziała Freedman – „byliśmy w stanie wykazać, że proces tworzenia się chmur może być wywoływany przez mikroplastik”.