Nieco ponad dwa lata temu założyciel Yvon Chouinard i jego rodzina ogłosili, że oddają swoje prawa własności do marki odzieży outdoorowej grupom zajmującym się klimatem, które wykorzystają zyski do ochrony przyrody i różnorodności biologicznej. Restrukturyzacja marki Patagonia nie obyła się jednak bez wyzwań.

Patagonia: Mariaż kapitalizmu i dobroczynności

Posunięcie to, które trafiło na pierwsze strony gazet jako nowatorski mariaż kapitalizmu i dobroczynności, skłoniło niektórych do zastanowienia się, czy transformacja zachęci innych do pójścia w ich ślady – donosi CNBC.

„Nie sądzę, by wewnętrznie ktokolwiek był zaskoczony” – powiedziała CNBC Nina Hajikhanian, dyrektor generalny Patagonia EMEA o pracownikach firmy. „Tak naprawdę chodziło o stworzenie nowego rodzaju kapitalizmu, wywrócenie kapitalizmu do góry nogami i zainspirowanie innych firm do robienia rzeczy w inny sposób – i wydawało się to naprawdę naturalnym krokiem” – dodała.

Patagonia przekazuje zyski na cele środowiskowe

Patagonia powiedziała CNBC, że od czasu ogłoszenia zmiany we wrześniu 2022 r. firma przeznaczyła ponad 71 milionów dolarów na cele środowiskowe. Liczba ta jest niezależna od dodatkowych dotacji i darowizn rzeczowych przekazanych w ramach programu „1% dla planety”.

Holdfast Collective – organizacja charytatywna z siedzibą w USA, która jest obecnie właścicielem wszystkich akcji Patagonii bez prawa głosu, czyli 98% firmy – przekazała darowizny na rzecz ponad 70 grup w ciągu pierwszego roku działalności. Na przykład w lutym przekazała dotację w wysokości 5,2 miliona dolarów na rzecz The Nature Conservancy w Alabamie.

Wyzwania restrukturyzacji

Restrukturyzacja Patagonii nie obyła się jednak bez wyzwań. „Myślę, że powoduje to również pewne napięcia... ponieważ w tym samym czasie, gdy inwestujesz w tę naprawdę ważną pracę, aby upewnić się, że idziemy naprzód... kiedy przechodzimy przez okresy, w których biznes nie jest tak silny, jak może być w innym roku, powoduje to pewne napięcia w rozmowach” – powiedziała CNBC Nina Hajikhanian. „Na przykład, gdzie trafiają fundusze? Czy inwestujesz je z powrotem w naszą działalność? Czy też upewnić się, że te inwestycje za pośrednictwem Holdfast Collective trafią do obszarów, w których tworzone są rozwiązania dla środowiska?” – kontynuowała.

Dyrektor generalny firmy Ryan Gellert powiedział pod koniec września, że przeciwności gospodarcze i pewne „poważne zmiany wewnętrzne” będą wymagały 41 zwolnień w firmie, czyli około 1% jej globalnej siły roboczej. „Wiele osób pytało mnie, jak zmieniła się Patagonia od czasu, gdy jej założyciele, Chouinardowie, przenieśli swoje akcje do Patagonia Purpose Trust i Holdfast Collective dwa lata temu. Moja odpowiedź brzmi: Niewiele” – powiedział wówczas Gellert. Dyrektor generalny Patagonii powiedział, że zmiany zostały wprowadzone z myślą o perspektywie długoterminowej, opisując je jako „fundamentalnie ważne” na następne 50 lat.