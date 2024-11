Według szacunków firmy CoreLogic, w ubiegłym miesiącu huragany Helene i Milton spowodowały szkody majątkowe o łącznej wartości od 51,5 mld dolarów do 81,5 mld dolarów, głównie w południowo-wschodnich stanach USA. A to tylko niewielki ułamek tego, co zmiany klimatu kosztowały ludzi na całym świecie – donosi CNN.

Kolejny kryzys finansowy - efekt zmian klimatycznych

W raporcie Międzynarodowej Izby Handlowej oszacowano, że całkowity koszt szkód spowodowanych ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi związanymi z klimatem na całym świecie wyniósł około 2 bilionów dolarów w latach 2014-2023. To mniej więcej tyle, ile wyniosły straty gospodarcze globalnego kryzysu finansowego z 2008 roku.

Wpływ zmian klimatycznych na gospodarkę wymaga reakcji

ICC, największa organizacja biznesowa na świecie, promuje międzynarodowy handel i inwestycje. W raporcie opublikowanym w niedzielę grupa stwierdziła, że jej celem jest skłonienie rządów i przedsiębiorstw do przyspieszenia polityk, które zmniejszyłyby emisje gazów cieplarnianych, które bezpośrednio przyczyniają się do globalnych zmian klimatycznych.

„Tak jak globalny kryzys finansowy spotkał się z szybką i skoordynowaną reakcją światowych przywódców, potrzebujemy, aby rządy zrozumiały, że wpływ zmian klimatycznych na gospodarkę wymaga reakcji o podobnej szybkości i zdecydowaniu” – powiedział John W.H. Denton AO, sekretarz generalny ICC, w oświadczeniu dla CNN.

Trump zamierza znieść regulacje klimatyczne

Raport ICC został opublikowany niecały tydzień po ponownym wyborze Donalda Trumpa na prezydenta USA. Donald Trump obiecał zniesienie regulacji klimatycznych w kraju, w tym wycofanie limitów zanieczyszczeń z rur wydechowych i elektrowni. Podczas swojej ostatniej kadencji Trump wycofał Stany Zjednoczone z paryskiego porozumienia klimatycznego, argumentując, że stanowi ono niesprawiedliwe obciążenie ekonomiczne dla Amerykanów.

Więcej katastrof, więcej strat

Według raportu około 1,6 miliarda ludzi zostało dotkniętych tymi zdarzeniami pogodowymi. Będzie coraz gorzej. Według ICC odnotowano 83% wzrost liczby zarejestrowanych katastrof klimatycznych w latach 1980-1999 i 2000-2019. W 2022 i 2023 r. szkody gospodarcze osiągnęły 451 mld dolarów, co stanowi wzrost o 19% w porównaniu ze średnią roczną z poprzednich ośmiu lat.

Dane opublikowane w zeszłym tygodniu przez europejski Copernicus Climate Change Service potwierdzają, że świat prawdopodobnie przekroczy w tym roku ponury kamień milowy. Rok 2024 będzie prawdopodobnie najgorętszym rokiem w historii.