Czy niedziela 7 grudnia to niedziela handlowa, czy może obowiązuje wtedy zakaz handlu, który pokrzyżuje plany na większe zakupy? A może z uzupełnieniem zapasów trzeba będzie wstrzymać się aż do poniedziałku 8 grudnia? Tymi dylematami z pewnością nie przejmują się stali bywalcy Żabki, która pozostaje otwarta w każdą niedzielę.

Weekend to moment, w którym domowe zapasy po całym tygodniu zwykle się kończą, dlatego wiele osób planuje większe zakupy właśnie wtedy. Najwygodniej zrobić je w wolnym czasie, na przykład w niedzielę — o ile wypada ona jako niedziela handlowa. Czy 07.12.2025 sklepy będą otwarte?

Dla tych, którzy liczyli na zakupy jutro, mamy dobrą wiadomość. 7 grudnia przypada niedziela handlowa, co oznacza, że większość dużych sklepów — w tym Biedronka, Lidl, Auchan czy Carrefour — będzie otwarta. Tradycyjnie otwarte będą także m.in. sklepy Żabkaorazstacje benzynowe. Oznacza, to, że po raz pierwszy od dłuższego czasu na większe zakupy będzie można wybrać się także w niedzielę.

Sklepy otwarte w niedzielę 07.11.2025. Zakupy w Biedronce i Lidlu czy tylko Żabka

W niedzielę 7 grudnia 2025 sklepy będą otwarte, co daje idealną okazję do przedświątecznych zakupów. W niedzielę handlową odwiedzić będzie można m.in. Biedronkę, Lidl, Auchan, Carrefour, Kaufland, Tesco, Netto czy Stokrotkę, a także mniejsze sklepy spożywcze, w tym te spod znaki Żabki.

Dzięki temu kupujący będą mogli wygodnie zrobić większe zakupy spożywcze przed Bożym Narodzeniem, uzupełnić produkty codziennego użytku, takie jak artykuły chemiczne, pieczywo, nabiał, mięso, słodycze czy napoje. Duże sieci handlowe, w tym Biedronka, Lidl, Carrefour, Auchan czy Kaufland, oferują w tym czasie także atrakcyjne promocje i wyprzedaże świąteczne, przyciągając klientów szukających okazji na prezenty, artykuły spożywcze i dekoracje. To oznacza prawdziwą bitwę o klienta.

W niedzielę handlową 07.12.2025 otwarte będą także galerie handlowe, w tym centra takie jak Westfield Mokotów, Złote Tarasy, Manufaktura, Galeria Krakowska czy Galeria Wroclavia, gdzie poza supermarketami i sklepami odzieżowymi można znaleźć punkty usługowe, restauracje i kawiarnie.

Niedziele handlowe w grudniu 2025. Aż trzy niedziele bez zakazu handlu przed Bożym Narodzeniem

Zmiana wynika bezpośrednio z nowelizacji ustawy, która wprowadza ograniczenia handlu w Wigilię —24 grudnia sklepy będą czynne tylko do godz. 14 lub w pełni wolne od pracy, jeśli zostanie przyjęta taka regulacja. Aby zrekompensować krótszy czas na świąteczne zakupy i uniknąć tłoku w sklepach, ustawodawca zdecydował się wprowadzić trzecią niedzielę handlową w grudniu. Dzięki temu ruch klientów rozkłada się równomiernie na kilka weekendów, co jest korzystne zarówno dla kupujących — którzy mogą spokojniej zrobić zakupy — jak i dla samych sklepów, które mają szansę zwiększyć obroty i lepiej rozplanować pracę personelu.

Kiedy niedziele handlowe w grudniu 2025? Kalendarz niedziel bez zakazu handlu przed Bożym Narodzeniem

W grudniu 2025 roku kupujący mogą liczyć na wyjątkowo sprzyjający układ kalendarza. W tym miesiącu zaplanowano aż trzy niedziele handlowe, co oznacza, że sklepy będą otwarte 7, 14 i 21 grudnia. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy chcą rozłożyć przedświąteczne zakupy na kilka weekendów, zamiast odkładać wszystko na ostatnią chwilę. Dzięki dodatkowym niedzielom handlowym łatwiej będzie uniknąć tłoku w marketach i galeriach handlowych, szczególnie że to okres przed Bożym Narodzeniem.

Niedziele handlowe 2026. Co dalej z zakazem handlu w niedziele?

Choć pojawiały się zapowiedzi zmian, parlament nie zakończył w 2024 roku prac nad nowelizacją ustawy o zakazie handlu w niedziele, a w 2025 roku temat również nie został ponownie podjęty. W efekcie obowiązywać będzie dotychczasowy model, w którym handel dozwolony jest jedynie w osiem niedziel w roku.

Jedyną wprowadzoną nowością pozostaje dzień wolny w Wigilięoraz dodanie trzeciej niedzieli grudniado listy wyjątków, kiedy sklepy mogą być otwarte. To ukłon w stronę osób, które przygotowują się do świąt Bożego Narodzenia i chcą zrobić zakupy w ostatniej chwili.

Pozostałe propozycje zmian, takie jak częściowe zniesienie zakazu handlu, skrócenie godzin otwarcia czy wprowadzenie dodatkowych wyjątków, nadal czekają na rozpatrzenie w komisjach sejmowych. Oznacza to, że w 2026 roku obowiązywać będą te same zasady co dotychczas, a zakupy w dużych sklepach i galeriach handlowych będzie można zrobić tylko w wyznaczone osiem niedziel handlowych.