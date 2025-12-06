W sondażu zadano pytanie: Jak ocenia Pan/Pani obecną sytuację gospodarczą Polski w porównaniu z okresem rządów PiS (do listopada 2023)?"

Wynika z niego, że 47,4 proc. ankietowanych odnosi się do obecnej sytuacji gospodarczej negatywnie, 38,5 proc. ocenia ją pozytywnie a dla 12,4 proc. respondentów nie ma większej różnicy między okresem rządów PiS a obecnej koalicji rządzącej. 1,7 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej kwestii.

Rozkład wg preferencji politycznych

Rozkład głosów zależy od preferencji politycznych. 94 proc. wyborców koalicji ocenia obecną sytuację gospodarczą pozytywnie, a 1 proc. ma o niej negatywne zdanie. Natomiast zdaniem zaledwie 4 proc. wyborców opozycji obecnie jest „zdecydowanie lepiej” lub ”„trochę lepiej”, zaś 77 proc. uważa, że jest „zdecydowanie gorzej” lub „trochę gorzej”.

Respondenci nie dostrzegają "cudu gospodarczego" Polski

Wyniki badania pokazują, że znaczna część ankietowanych patrzy na obecny stan gospodarki z wyraźnym pesymizmem. W odczuciu wielu respondentów zmiany, które zaszły w ostatnim czasie, nie przyniosły spodziewanej poprawy. Dzieje się tak pomimo tego, że wiele zagranicznych mediów opisuje polski "cud gospodarczy" - podsumowuje WP.pl.

Sondaż został przeprowadzony przed United Surveys by IBRIS dla Wirtualnej Polski w dniach 21-23 listopada 2025 r., metodą CATI&CAWI, na próbie n=1000.