Aktualne notowania ropy

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na grudzień zniżkuje na NYMEX w Nowym Jorku o 0,4 proc. do 60,33 USD.

Cena Brent na ICE na grudzień spada o 0,17 proc. do 64,85 USD za baryłkę.

Ropa Brent i WTI są na drodze do spadku w październiku o około 3 proc., co będzie trzecim z rzędu miesiącem na minusie. Ropa Brent straciła w tym roku 13 proc. na wartości.

Czynniki wpływające na spadki cen

"Mocniejszy dolar amerykański wpłynął na apetyt inwestorów na rynku surowcowym” – napisali analitycy ANZ w nocie.

Dolar umocnił się po tym, jak prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell powiedział w środę, że obniżka stóp procentowych w grudniu nie jest pewna.

Ropa również straciła na wartości po tym, jak dane wykazały, że aktywność w chińskich fabrykach spadła w październiku siódmy miesiąc z rzędu. Indeks PMI w przemyśle Chin w październiku wyniósł 49,0 pkt. wobec 49,8 pkt. miesiąc wcześniej. Oczekiwano 49,6 pkt.

Perspektywy podaży i popytu

Na rynkach oczekuje się, że rosnąca podaż przewyższy wzrost popytu w tym roku, a Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową i główni producenci spoza OPEC zwiększą wydobycie, aby zdobyć udział w rynku.

Reuters podał, powołując się na źródła, że OPEC+ przed niedzielnym spotkaniem grupy skłania się ku umiarkowanemu wzrostowi wydobycia w grudniu.

Osiem państw członkowskich OPEC+ podniosło dotąd swoje cele produkcyjne łącznie o ponad 2,7 mln b/d, czyli około 2,5 proc. globalnej podaży.

Większa podaż złagodzi również wpływ zachodnich sankcji, które zakłóciły eksport rosyjskiej ropy do jej głównych odbiorców, Chin i Indii.

Jak wynika z danych Joint Organizations Data Initiative (JODI) opublikowanych w środę, eksport ropy naftowej z Arabii Saudyjskiej, największego eksportera, osiągnął w sierpniu sześciomiesięczny szczyt na poziomie 6,407 mln b/d i jest w trendzie wzrostowym.

Raport amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej (EIA) również wykazał rekordową produkcję na poziomie 13,6 mln baryłek dziennie w zeszłym tygodniu.