Wpływ płacy minimalnej na pracujących emerytów

W roku 2025 płaca minimalna wzrosła z 4300 zł brutto (czyli 3262 zł netto) do 4666 zł brutto (3510 zł netto). Kolejna podwyżka jest zaplanowana na 1 stycznia 2026 roku, kiedy to minimalne wynagrodzenie ma wzrosnąć do 4806 zł brutto. Oznacza to wzrost o 140 zł w stosunku do kwoty z 2025 roku, co szczególnie ucieszy coraz liczniejszą grupę seniorów aktywnych zawodowo.

Rosnąca liczba pracujących seniorów

Na podwyżkach skorzysta ponad 850 tysięcy emerytów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) informuje, że na 6,3 miliona obsługiwanych emerytów, ponad 860 tysięcy ma dodatkowy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, najczęściej z tytułu pracy. Wśród nich, niemal 541 tysięcy osób ma także ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Statystyki ZUS pokazują, że liczba pracujących emerytów dynamicznie rośnie. W ciągu pięciu lat, od 2018 do 2023 roku, ich liczba wzrosła o 14 proc. (z 747 tys. do 854 tys. osób). Obecnie przeciętnie 136 na 1000 emerytów kontynuuje pracę zarobkową. Większość zatrudnionych seniorów to kobiety (57,8 proc.). Średnia wieku pracującego na emeryturze wynosi 67 lat i 3 miesiące. Sami seniorzy wskazują, że rosnąca płaca minimalna, która była znacząca zwłaszcza w ostatnich latach, jest jednym z głównych motywatorów do pozostania aktywnym zawodowo.

Historyczna dynamika płacy minimalnej

Wzrost płacy minimalnej w Polsce na przestrzeni ostatnich lat był nierównomierny. Początkowo (w 2014-2019) podwyżki wynosiły z reguły od 70 zł do 100 zł rocznie. W późniejszych latach wzrosty stały się bardziej znaczące, sięgając kilkuset złotych. Przykładowe stawki płacy minimalnej brutto w wybranych latach: