Umowa z Mercosur to dostęp do surowców i korzyści dla przemysłu

Von der Leyen zaznaczyła, że umowa z krajami Mercosur zapewni UE dostęp do kluczowych surowców potrzebnych europejskiemu przemysłowi.

Jak oceniła, szczególnie duże korzyści mogą odnieść firmy z sektora motoryzacyjnego, ale także producenci chemikaliów oraz maszyn.

Co z sektorem rolno-spożywczym?

Von der Leyen zwróciła również uwagę na potencjalne zyski dla europejskiego rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego.

- Umowa z Mercosurem przyniesie ogromne korzyści producentom nabiału, wina, napojów spirytusowych, olejów i wielu innych produktów. Jednocześnie uważnie wysłuchaliśmy zgłaszanych obaw, w tym głosu naszych rolników, i zapewniliśmy silne zabezpieczenia dla wrażliwych sektorów rolno-spożywczych - oświadczyła.

Według przewodniczącej KE porozumienie z Mercosurem może przynieść korzyści wszystkim państwom członkowskim UE, wzmacniając jednocześnie odporność Europy na globalne ryzyka gospodarcze i geopolityczne.

Głosowanie nad skierowaniem umowy do TSUE

Głosowanie w sprawie dwóch wniosków o skierowanie umowy do Trybunału Sprawiedliwości UE odbędzie się w środę w Strasburgu. Taka decyzja Parlamentu Europejskiego prawdopodobnie nie zatrzyma jednak stosowania umowy, bo KE wcześniej już informowała, że zgoda PE nie jest wymagana, aby porozumienie weszło tymczasowo w życie. KE jednak nie sprecyzowała, czy zamierza zastosować taką ścieżkę, jeśli umowa trafi na kilka miesięcy do TSUE.

Komisja Europejska podpisała w sobotę w Asuncion umowę handlową z Mercosurem. Porozumienie ma ułatwić przepływ produktów przemysłowych i rolnych między UE a blokiem państw Ameryki Południowej.

Ze Strasburga Łukasz Osiński