Jak zaznaczono w komunikacie, jest to "reakcja na wprowadzenie regulacji prawnych uniemożliwiających organizację kongresu również w formie online".

"To nie jest dla nas łatwa decyzja. Do końca mieliśmy nadzieję i byliśmy w pełnej gotowości do realizacji Kongresu. Ale od początku podkreślaliśmy też, jak ważna jest solidarność. Szczególnie w trudnych chwilach jako społeczeństwo powinniśmy działać wspólnie i odpowiedzialnie. Chcemy tu dać dobry przykład. Nowe przepisy to siła wyższa, której trzeba się podporządkować" – powiedział prezes Kongresu 590 Remigiusz Kopoczek.

5. edycja Kongresu 590 odbędzie się wiosną 2021 roku. Dokładny termin zostanie wybrany i ogłoszony w oparciu o obowiązujące przepisy i sytuację epidemiologiczną. Wydarzenie będzie poświęcone rozwojowi gospodarczemu i wizji Polski za 10 lat; do roku 2030. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

"Jednocześnie informujemy, że kolejna edycja, jesienią 2021 r., będzie miała pełną formę hybrydową, a jej tematem przewodnim będzie rzeczywistość po pandemii" – podkreślono.

Zaplanowana na jesień 2021 roku kolejna edycja kongresu ma odbyć się w formie hybrydowej w Jasionce (panele stacjonarne i udział zdalny). Jej tematem przewodnim będzie rzeczywistość po COVID-19, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji polskich małych i średnich przedsiębiorstw.