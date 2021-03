Klin podatkowy jest zupełnie regresywny: im mniej zarabiasz, tym większy ciężar musisz ponieść. Brzmi to absurdalnie, ale taki jest efekt metody oskładkowania działalności gospodarczej, jaką mamy w Polsce. I składka zdrowotna, i ta odprowadzana do ZUS są ustalone na sztywno, a bazą do ich obliczenia nie jest faktyczny dochód z działalności, lecz wynagrodzenia w gospodarce. Podstawa do kalkulacji składki zdrowotnej to 75 proc. średniego wynagrodzenia, a zusowskiej – w zależności od tego, jak długo prowadzona jest działalność – 30 proc. płacy minimalnej lub 60 proc. prognozowanej średniej. W 2021 r. prowadząc działalność, trzeba więc zapłacić niecałe 382 zł na Narodowy Fundusz Zdrowia oraz prawie 270 zł lub niecały 1 tys. zł na ZUS. To obciążenie stałe, niezależne od wielkości dochodów. Dlatego to właśnie składki wywracają strukturę klina podatkowego do góry nogami.