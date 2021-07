"W ubiegłym tygodniu spotkaliśmy się na wielogodzinnych negocjacjach. […] Ze strony pana premiera [Mateusza] Morawieckiego i obecnych na spotkaniu przedstawicieli Ministerstwa Finansów padły pewne propozycje zbliżające się ku postulatom Porozumienia, ale w naszej ocenie [….] potrzebny jest dalszy dialog - my na pewno nigdy nie poprzemy rozwiązań, które mogłyby być zagrożeniem dla małych i średnich polskich przedsiębiorstw" - powiedział Gowin podczas konferencji prasowej.

"Trudno mi sobie wyobrazić, żeby ci przedsiębiorcy mieli od 1 stycznia płacić wyższe podatki" - dodał.

W ub. tygodniu odbyło się spotkanie dotyczące rozwiązań podatkowych "Polskiego Ładu" z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Gowina oraz ekspertów oraz parlamentarzystów. Różnice zdań mają dotyczyć m.in. kwestii związanych ze składką zdrowotną i opodatkowania przedsiębiorstw.

"Nie mogę się na to zgodzić zarówno jako obywatel jak i jako minister odpowiedzialny za gospodarkę. Natomiast formułujemy pewne postulaty, mam nadzieję że te postulaty będą uważnie przeanalizowane przez naszych partnerów ze Zjednoczonej Prawicy i dojdziemy do jakiegoś konsensusu. Rozmowy są jeszcze przed nami"- podkreślił Gowin.

Przedstawiony dwa miesiące temu program społeczno-gospodarczy "Polski Ład" zakłada podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, zwolnienie z podatku emerytur do 2,5 tys. zł (w związku ze zmianą wysokości kwoty wolnej od podatku) oraz podniesienie drugiego progu podatkowego do 120 tys. zł. Planowane jest także zwiększenie składki zdrowotnej, która miałaby być płacona liniowo od dochodu do 7% PKB w 2027 r.

Zapowiedziano obniżenie stawek ryczałtu dla przedsiębiorców z obecnych 17% do 14% i z 15% na 12%, oraz wprowadzenie szeregu ulg, mających na celu relokację kapitału i zwiększenie atrakcyjności rozwiązań podatkowych dla holdingów. Jednocześnie "Polski Ład" zakłada uruchomienie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) nowego funduszu inwestycyjnego, dzięki emisji obligacji rozwojowych.