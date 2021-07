Jeśli chodzi o losy kodeksu postępowania administracyjnego w Senacie, to jedyny pewnik jest taki, że izba nie odrzuci ustawy. Jak wynika z informacji DGP, również prezydent nie zamierza wetować noweli. – Na razie nie ma ustawy. Prezydent podpisuje te, które są przegłosowane. Trudno jednak sobie wyobrazić, by ciesząca się takim konsensusem w parlamencie nowela nie została podpisana – komentuje źródło DGP w pałacu. Dodaje, że oczywiście można wyobrazić sobie wariant, w którym do ustawy dopisane byłyby nieakceptowalne poprawki. Jednak z analizy dotychczasowego przebiegu prac nad nią nie wynika, by tak się miało stać.