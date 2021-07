Wdrożenie dowodu z odciskami palców jest podyktowane przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się.

Możliwość wydawania dowodów osobistych zawierających odciski palców jest uzależniona od wdrożenia odpowiednich rozwiązań technicznych. W związku z tym ustawa wprowadza regulację, w myśl, której termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców ma być określony w komunikacie wydanym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych. Komunikat ten zostanie ogłoszony w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodów osobistych zawierających odciski palców.

W konsekwencji przyjętych rozwiązań ustawa z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie z dniem wdrożenia wyżej wymienionych rozwiązań technicznych.

Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych ustaw wejdzie w życie z dniem 2 sierpnia 2021 r.