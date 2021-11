"Na koniec października 2021 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 1 bln 935,7 mld zł i była o 21,5 mld zł wyższa niż na koniec września 2021 r." - napisano w komunikacie banku centralnego.

Dodano, że w październiku 2021 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych wzrosła o 7,4 mld zł, tj. o 0,7 proc., do 1 bln 16,9 mld zł, w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych o 7,4 mld zł, tj. 1,9 proc., do poziomu 406,3 mld zł, a w sektorze pozostałych instytucji finansowych o 2,9 mld zł, tj. o 4,8 proc., do 62,8 mld zł.

Jak poinformował Narodowy Bank Polski, stan depozytów i innych zobowiązań w sektorze instytucji samorządowych zwiększył się o 0,2 mld zł, tj. o 0,3 proc., do poziomu 65,4 mld zł.

Z kolei zadłużenie przedsiębiorstw niefinansowych wzrosło o 8,0 mld zł, tj. o 2,1 proc., do poziomu 381,2 mld zł, a gospodarstw domowych o 5,5 mld zł, czyli o 0,7 proc., do 825,7 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zwiększyło się o 7,3 mld zł, tj. o 2,3 proc., do 319,0 mld zł.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ amac/