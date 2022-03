"Mamy przygotowany cały system opieki szpitalnej i opieki w pozostałych częściach systemu dla obywateli ukraińskich, którzy przekraczają naszą granicę" – powiedział minister na konferencji w Warszawie.

Poinformował, że plan zabezpieczenia obejmuje ok. 120 szpitali. "Oceniamy, że mamy w tych szpitalach ok. 7 tys. miejsc, które możemy przeznaczyć na leczenie obywateli Ukrainy" – podał.

To zabezpieczenie, jak zaakcentował, dotyczy zarówno poszkodowanych w wyniku działań zbrojnych w Ukrainie, jak również chorych uciekających przed rosyjską agresją i wymagających pomocy medycznej.

"Przekazaliśmy informację do wszystkich podmiotów leczniczych, że każdy obywatel Ukrainy, bez względu na to, czy wymaga hospitalizacji, leczenia specjalistycznego w trybie ambulatoryjnym, czy pomocy lekarza rodzinnego, ma możliwość uzyskania pomocy" – wskazał Niedzielski.

Świadczenia medyczne udzielane obywatelom Ukrainy po 24 lutego będą podlegały zasadom refundacji

Na środowej konferencji prasowej w Warszawie szef MZ podkreślił, że przygotowywany projekt ustawy, który ma umożliwić obywatelom Ukrainy korzystanie z opieki medycznej w podmiotach, które już mają podpisane umowy z NFZ, stawia na dostępność leczenia obywateli Ukrainy, ale też na minimalną liczbę formalności, która powinna być z tym związana.

Jak dodał, obywatele Ukrainy, którzy będą korzystali z pomocy lekarskiej w podmiotach, które już mają zawarte umowy z NFZ, żadnych dodatkowych umów z obsługą czy świadczeniem usług medycznych dla obywateli Ukrainy nie trzeba będzie zawierać. Dotyczy to POZ, leczenia ambulatoryjnego i szpitalnictwa, a wszelkie świadczone usługi będą potem refinansowane z budżetu państwa.

"Jeżeli chodzi o specyfikę tego rozwiązania – będzie to rozwiązanie, które działa z mocą wsteczną – wszystkie świadczenia medyczne udzielone po dacie 24 lutego będą podlegały zasadom refundacji" – podkreślił Niedzielski.

Powiedział, że do takiej usługi medycznej uprawniać będzie dokument, który potwierdza legalny pobyt w RP – paszport z odpowiednią pieczątką lub inny tego typu dokument.

"W tym rozwiązaniu przewidujemy również, że refundacja leków będzie odbywała się na takich samych zasadach jak dla wszystkich innych obywateli naszego kraju" – dodał szef MZ.

Obywatele Ukrainy mają zapewniony dostęp do szczepień, nie tylko przeciw COVID-19

Obywatele Ukrainy mają zapewniony dostęp do szczepień w Polsce, nie tylko przeciwko COVID-19 - poinformował w środę szef MZ Adam Niedzielski. Dostępny dla nich jest też system testowania pod kątem koronawirusa - dodał.

"Obywatele Ukrainy mają również zapewniony dostęp do szczepień i mówię tutaj nie tylko o szczepieniu przeciwko COVID-19, ale o szczepieniach w zakresach innych szczególnie tych, które u nas w kalendarzu szczepiennym są przeznaczone dla dzieci" - powiedział w środę na konferencji prasowej w resorcie zdrowa szef MZ Adam Niedzielski.

"Nasz system testowania - mówię tutaj o testowaniu przeciwko COVID-19 - jest również udostępniony w pełnym zakresie obywatelom Ukrainy i co bardzo ważne w niedługim czasie, w zasadzie to jest kwestia kilku najbliższych dni, będziemy mieli też dostępny formularz w języku ukraińskim, ale i bez względu na to i tak w tej chwili obywatele (Ukrainy - PAP) mogą zgłaszać się do aptek, do innych punktów gdzie wykonywane są wymazy" - podkreślił.

Niedzielski powiedział, że bardzo ważny jest aspekt komunikacyjny. "Zdecydowaliśmy się wzmocnić czy zwiększyć zakres komunikacji, informacji w języku ukraińskim" - przekazał szef MZ.

Wskazał, że zakres ten zwiększony będzie na infolinii, której operatorem jest NFZ.

"Mamy obsługę po ukraińsku i ona zostanie wzmocniona, ale również chciałem powiedzieć, że rozwiązanie, w którym możliwe jest udzielanie teleporad przez tzw. teleplatformę pierwszego kontaktu, również od niedzieli ma zapewnioną obsługę lekarską w języku ukraińskim" - poinformował szef resortu. Dodał, że w tym zakresie MZ współpracuje blisko z PZU.

Projekt specustawy dotyczący uchodźców jest już spięty

Projekt specustawy przygotowywanej przez MSWiA, dotyczący uchodźców, jest już spięty – powiedział w środę szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Są w nim wątki przygotowane przez inne resorty, nie tylko spraw wewnętrznych i zdrowia.

Szef Ministerstwa Zdrowia Adam Niedzielski pytany był w środę na konferencji prasowej przez TOK FM o to, czy specustawa o uchodźcach trafi w środę do Sejmu i czy w czwartek będzie on rozpatrywany.

"Projekt, który jest przygotowywany pod auspicjami MSWiA, ma tak naprawdę wiele wątków. To nie są tylko wątki oczywiście dotyczące MSWiA czy zdrowia. To są również wątki, które są włożone – jeśli można powiedzieć kolokwialnie – przez inne ministerstwa" – odpowiedział Niedzielski.

Dodał, że prace specustawą trwały w ostatnich kilku dniach, zwłaszcza w weekend. "Ten projekt już jest spięty i decyzja jest oczywiście po stronie MSWiA, które jest autorem tego projektu" – powiedział.

Minister rodziny i polityki społecznej wskazała w środę na antenie Programu I Polskiego Radia, że najprawdopodobniej specustawa dzisiaj ujrzy światło dzienne. "Cały czas ministerstwa nad nią pracowały, w tym także MRiPS" – poinformowała.

"Skupiamy się na tym, że pobyt obywatela Ukrainy, który w wyniku działań wojennych przekroczył granicę, jest w Polsce uznawany na legalny. W związku z tym obywatele ci będą mieli dostęp do rynku pracy. Tak zmieniamy przepisy, aby dostęp do rynku pracy był szeroki" – powiedziała minister Maląg.

We wtorkowej rozmowie z PAP szef MEiN Przemysław Czarnek przekazał, że przygotowano też kilka zmian legislacyjnych, które znajdą się w specustawie i dotyczyć mają zmian w polskim systemie oświatowym.