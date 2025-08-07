Opłata deszczowa 2025 – co to jest i skąd się wzięła?

Opłata deszczowa obowiązuje w Polsce od 1 stycznia 2018 roku. Została wprowadzona ustawą Prawo wodne, by przeciwdziałać tzw. betonozie i zachęcić właścicieli nieruchomości do tworzenia terenów zielonych, które naturalnie zatrzymują wodę opadową.

Podatek ten dotyczy zmniejszenia naturalnej retencji wód opadowych. W skrócie – im więcej powierzchni nieprzepuszczalnej na działce, tym większa opłata. Zaliczają się do niej m.in.:

asfalt,

kostka brukowa,

dachy,

inne utwardzone nawierzchnie.

Ile wynosi opłata deszczowa w 2025 roku?

Nowe stawki w 2025 roku są uzależnione od tego, czy na działce zastosowano rozwiązania retencyjne, czyli takie, które pozwalają zatrzymać część wody opadowej. Oto aktualne stawki roczne za 1 m²:

1,00 zł – brak urządzeń retencyjnych,

0,60 zł – retencja do 10% odpływu,

0,30 zł – retencja 10–30%,

0,10 zł – retencja powyżej 30%.

Przykład: Za 100 m² podjazdu bez zbiornika na wodę deszczową zapłacisz rocznie 100 zł. Jeśli masz skuteczne rozwiązania retencyjne, nawet tylko 10 zł.

Opłata deszczowa będzie ściągana z 5 lat wraz z odsetkami!

Jeśli do tej pory nie płaciłeś, musisz wiedzieć, że zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, zobowiązania podatkowe przedawniają się dopiero po 5 latach. To oznacza, że w 2025 roku możesz dostać wezwanie do zapłaty z odsetkami za lata 2020–2024. Przepisy Prawa wodnego jasno określają, że opłatę za zmniejszenie retencji można ściągać nawet z 5 ostatnich lat.

Jak uniknąć opłaty deszczowej lub ją zmniejszyć?

Jeśli chcesz uniknąć wysokich rachunków lub całkowicie pozbyć się obowiązku zapłaty, zainwestuj w urządzenia retencyjne:

zbiorniki na deszczówkę,

zielone dachy,

przepuszczalne nawierzchnie (np. żwir, ażurowe płyty).

Kiedy dostaniesz informację o opłacie deszczowej?

Decyzję o opłacie deszczowej wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na podstawie dokumentacji działki. Najczęściej:

właściciel lub zarządca składa stosowne oświadczenie,

gmina weryfikuje powierzchnię działki i stopień jej utwardzenia,

decyzja przychodzi listem poleconym wraz z wyznaczonym terminem płatności.

Kogo dotyczy opłata deszczowa w 2025 roku?

W praktyce opłata deszczowa najczęściej dotyczy:

wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,

dużych firm, hal magazynowych, galerii handlowych, biurowców.

Dotyczy nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m², gdzie powierzchnia biologicznie czynna jest mniejsza niż 70% całkowitej powierzchni działki.

Trwały także prace nad zmianą prawa, które obniżyłyby próg do działek od 600 m² przy zabudowie powyżej 50%. Jednak te przepisy nie zostały wciąż uchwalone. Póki co właściciele domów jednorodzinnych mogą spać spokojnie. Dla typowych posesji prywatnych (nawet jeśli mają wybrukowany podjazd) obowiązek ten zazwyczaj nie ma zastosowania, bo nie spełniają warunków powierzchni ani zabudowy.

Czy będą kolejne zmiany w opłacie deszczowej?

Choć obecnie opłata deszczowa dotyczy głównie dużych terenów przemysłowych, magazynowych czy handlowych, to nie można wykluczyć, że w najbliższych latach przepisy zostaną zaostrzone. Jak już wspomnieliśmy, od kilku lat toczą się rozmowy o obniżeniu progu do 600 m² działki i 50% powierzchni zabudowanej, co objęłoby również wiele gospodarstw domowych i rolnych.

Dlaczego? Coraz częściej zauważa się problem nadmiernego betonowania posesji, również tych prywatnych, co negatywnie wpływa na gospodarkę wodną. W efekcie może zostać wprowadzony obowiązek opłat nie tylko dla firm, ale też dla właścicieli działek, na których prowadzona jest działalność lub które niemal w całości pokryto nawierzchnią nieprzepuszczalną.