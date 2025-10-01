Potrzeba nowego modelu finansowania obronności

Dr Sławomir Dudek z Zakładu Badań Koniunktury Gospodarczej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a zarazem założyciel, prezes i główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych, zwrócił uwagę, że finansowanie zwiększonych wydatków obronnych nie może opierać się wyłącznie na zadłużeniu. W ten sposób nie wzmacnia się realnego bezpieczeństwa państwa – podkreślił. Niezbędne jest zrepriorytetyzowanie wydatków publicznych oraz analiza strony dochodowej budżetu.

Reklama

Prywatyzacja jako racjonalne źródło finansowania

Tymczasowym i stosunkowo łatwym źródłem finansowania mogą być dochody z prywatyzacji. Ekspert zaznaczył, że w obecnej geopolitycznej sytuacji Polski, kluczowe jest znalezienie stabilnych i odpowiedzialnych źródeł finansowania dla modernizacji armii, które nie będą obciążać przyszłych pokoleń nadmiernym długiem. Ekspert podkreślił, że nie należy przy tym ulegać populistycznym hasłom o „wyprzedawaniu majątku”, gdyż prywatyzacja pozwala na pozyskanie środków na uzbrojenie i obronę granic i jako taka jest inwestycją w przyszłość.