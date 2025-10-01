Pierwsze symptomy spowolnienia w gospodarkach Europy Środkowo-Wschodniej

Pod koniec 2024 roku w gospodarkach państw EŚW badacze zaangażowani w przygotowanie Raportu SGH i Forum Ekonomicznego dostrzegli pewne symptomy pogorszenia koniunktury gospodarczej. W kuluarach Forum mówił o tym dr Konrad Walczyk, wicedyrektor Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, który wskazał, że należą do nich m.in. spadek ufności konsumenckiej i zastój w przemyśle. Te niepokojące sygnały są szczególnie widoczne w kluczowych sektorach eksportowych, które napędzały dotychczasowy wzrost w regionie.

Reklama

Chwilowa poprawa nie zmienia ogólnego trendu

Zdaniem eksperta bieżące odczyty ekonomiczne potwierdzają pesymistyczne wnioski. Pojawiają się budzące nadzieję oznaki poprawy koniunktury w gospodarce światowej i przede wszystkim niemieckiej, która jest kluczowym partnerem handlowym dla wielu krajów regionu. Jednak zdaniem eksperta nie mają one trwałego charakteru i mogą wynikać z chwilowych korekt po wcześniejszych spadkach. Dr Walczyk przestrzega przed nadmiernym optymizmem.