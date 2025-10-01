Innowacyjne modele finansowania obronności w Europie

Podczas gdy podstawowym źródłem finansowania wydatków obronnych pozostaje budżet państwa, w Europie pojawiają się coraz bardziej kreatywne rozwiązania w tym zakresie. Polska wdrożyła mechanizm funduszu wsparcia sił zbrojnych, który wykorzystuje finansowanie dłużne na realizację kluczowych programów modernizacyjnych armii. Z kolei Litwa przyjęła inną ścieżkę, zwiększając stawki VAT i akcyzy, a dodatkowe wpływy z tych podatków są kierowane bezpośrednio do specjalnego funduszu obronnego.

Zachęty podatkowe dla wsparcia rezerwistów

Ciekawym instrumentem wprowadzonym w Polsce jest ulga podatkowa dla pracodawców zatrudniających żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Choć nie stanowi bezpośredniego źródła finansowania zakupów zbrojeniowych, pełni istotną funkcję wspierającą system obronny. Mechanizm ten rekompensuje przedsiębiorcom potencjalne konsekwencje operacyjne związane z nieobecnością pracownika-żołnierza podczas ćwiczeń, kryzysów lub konfliktów, tym samym zachęcając do tworzenia przyjaznego środowiska dla służby wojskowej wśród osób aktywnych zawodowo.