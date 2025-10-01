Infrastruktura kluczem do atrakcyjności inwestycyjnej

Związany ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie Tomasz Pszczoła, który jest zarazem przewodniczącym Rady Miejskiej w Serocku, podzielił się opinią na temat najważniejszych czynników przyciągających inwestorów do jednostek samorządu terytorialnego. Kluczowym czynnikiem są inwestycje infrastrukturalne – zarówno te centralne, jak i lokalne, które ułatwiają firmom lokowanie biznesów. Gmina Serock jest doskonałym przykładem miejscowości, która buduje przewagę konkurencyjną w oparciu o dwa kluczowe projekty.

Reklama

Dwa filary rozwoju: kolej i drogi

Pierwszym z nich jest projekt Kolei Północnego Mazowsza, która połączy Zegrze, Serock, Pułtusk, Maków Mazowiecki i Przasnysz. Będzie to ogromne ułatwienie nie tylko dla mieszkańców, ale także szansa na zwiększenie ruchu turystycznego. Drugim elementem jest planowana autostradowa obwodnica Warszawy. Do końca roku powinniśmy poznać jej wstępny przebieg, który obejmie również gminę Serock. Samorządy aktywnie współpracują z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, aby trasa była jak najlepsza zarówno dla mieszkańców, jak i dla inwestorów. Ważne jest prowadzenie stałego dialogu – jesteśmy wyczuleni na to, co przeszkadza naszym mieszkańcom, ale staramy się rozumieć oczekiwania inwestorów, którzy chcą lokować u nas pieniądze – skonkludował Tomasz Pszczoła.