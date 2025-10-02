Wspólna inicjatywa na rzecz rozwoju

2 września 2025 roku, podczas pierwszego dnia Forum Ekonomicznego w Karpaczu, rektorzy pięciu uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych podpisali porozumienie o utworzeniu think tanku KRUE Insight. To wspólna platforma analityczna, ekspercka i doradcza, która ma stanowić ważny głos w kluczowych obszarach: polityki edukacyjnej i naukowej, rozwoju szkolnictwa wyższego, transformacji gospodarczej i cyfrowej oraz relacji nauki z biznesem i społeczeństwem. Jak podkreślił rektor SGH, dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH: „Nastały czasy, w których ciężko jest działać w pojedynkę. Działamy wspólnie, bo wierzymy, że przyczyni się to do zwiększenia znaczenia naszego potencjału”.

Cele i obszary działalności

Think tank zamierza prowadzić badania, publikować raporty i formułować rekomendacje w kluczowych dla rozwoju kraju i Europy obszarach. Wśród priorytetów znalazły się modele rozwoju uczelni, finansowanie nauki i edukacji, cyfryzacja, AI, gospodarka 5.0, zrównoważony rozwój i ESG oraz współpraca międzynarodowa. Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr hab. Bernard Ziębicki, prof. UEK, zaznaczył: „Chcemy, aby nasz think tank nie tylko diagnozował problemy, ale także wskazywał konkretne, możliwe do wdrożenia rekomendacje”. Działalność think tanku, koordynowana przez Radę Programową złożoną z przedstawicieli wszystkich pięciu uczelni, ma charakter niedochodowy i stanowi platformę łączącą wiedzę naukową z praktyką gospodarczą.