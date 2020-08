Przypominają oni, że projekt budżetu na 2021 r. przewiduje deficyt budżetu centralnego w wysokości 83,2 mld zł wobec 109,3 mld zł zakładanych w nowelizacji w 2020 r. Planowane dochody budżetu to 403,7 mld zł (+1,3 proc. rok do roku), w tym 1,3 mld zł z tytułu zysku NBP i 1,5 mld zł z tytułu podatku od sprzedaży detalicznej. Wydatki zaplanowano na poziomie 486 mld zł (-4,3 proc. rok do roku).

Z kolei saldo całego sektora publicznego ma wynieść -12 proc.PKB w 2020 r. i -6 proc. w 2021, a długu: 62,2 proc. i 64,7 proc. PKB.

“Po ostatnich danych szacowaliśmy, że deficyt w tym roku nie przekroczy 10 proc. PKB, ale - wbrew naszym założeniom - wg Ministerstwa Finansów całość programów antykryzysowych ma zostać przez Eurostat wliczona do deficytu GG (zakładaliśmy, że nie stanie się tak w przypadku gwarancji BGK i nieumorzonej części pożyczek PFR), co dodaje ok. 2,5 punktu procentowego do naszych szacunków” - napisali analitycy.

“Bezprecedensowy jest też wzrost długu publicznego - w 2019 r. wynosił on 45,9 proc.PKB. W ciągu dwóch zaledwie lat wskaźnik ten może urosnąć o 20 punktów procentowych” - dodali.