Konferencja prezesa NBP

Ostatnie wystąpienie prezesa NBP Adama Glapińskiego po posiedzeniu RPP było bardzo ciekawe. Otóż wszystkie komentarze po konferencji prezesa NBP skupiały się na tym, że nie będzie w tym roku obniżek stóp procentowych, a ciekawe w tej konferencji było to, że Adam Glapiński pierwszy raz zapowiedział obniżki stóp procentowych, tylko że na początku przyszłego roku, a to przecież już niedługo – komentuje Rafał Hirsch.

Jak wyjaśnia, w wypowiedziach prezesów banków centralnych ważne są pojedyncze słowa. Gdyby prezes NBP był zwykłym ekonomistą czy analitykiem, to można by skomentować, że powiedział jeszcze raz to samo. Natomiast w związku z tym, że Adam Glapiński jest prezesem NBP, to należy to czytać jako wyraźny sygnał dla rynku.

Stopy procentowe i wysokość rat kredytów

Jeśli rynek zaczyna spodziewać się obniżki stóp procentowych, to wskaźnik WIBOR, od którego zależy wysokość rat kredytów, zaczyna spadać z pewnym wyprzedzeniem. Oznacza to, że w tej chwili jest realna nadzieja na to, żeby stopy procentowe w Polsce zaczną iść w dół gdzieś na początku 2025 roku, a dzięki temu raty kredytów mogą być niższe – spodziewa się Rafał Hirsch.

„Kredyt 0 proc.”

Przyszłość projektu mieszkaniowego obecnego rządu, zwanego „Kredyt 0 proc.”, jest niepewna – uważa Rafał Hirsch. Krzysztof Gawkowski z Lewicy, która jest niechętna temu programowi, w wywiadzie dla Radia Zet mówił, że być może w ogóle nie będzie „Kredytu o proc.” – relacjonuje Hirsch. I dodaje: podobno również sam Donald Tusk ewoluuje jeśli chodzi stosunek do tego programu, gdyż program ten może przyczyniać się do podbijania cen mieszkań.

Ponadto – jak dopowiada Marek Tejchman – Joanna Scheuring-Wielgus mówiła w wywiadzie, że wielu polityków Koalicji Obywatelskiej zaczyna mieć poważne wątpliwości co do tego projektu. W efekcie program „Kredyt 0 proc.” robi się niepewny.

