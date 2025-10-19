Czym jest ryczałt energetyczny?

Ryczałt energetyczny to świadczenie pieniężne przyznawane określonym grupom społecznym, głównie kombatantom i ofiarom represji wojennych lub powojennych, ale też wdowom i wdowcom. Jego celem jest częściowe zrekompensowanie wydatków na energię elektryczną w domu. Wypłatami zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a zasady przyznawania określa ustawa o kombatantach z 24 stycznia 1991 roku.

Od 1 marca 2025 wysokość ryczałtu energetycznego wynosi 312,71 zł miesięcznie. Dla porównania, w poprzednim roku świadczenie to wynosiło 299,82 zł. Ryczałt nie jest opodatkowany i nie zależy od dochodów, dlatego mogą z niego skorzystać zarówno osoby o niskich, jak i wyższych przychodach.

Kto ma prawo do ryczałtu energetycznego?

Dodatek do prądu przysługuje osobom spełniającym ściśle określone kryteria. Mogą go otrzymać:

osoby posiadające status kombatanta,

osoby uznane za ofiary represji wojennych lub okresu powojennego,

żołnierze przymusowo zatrudniani w kopalniach, kamieniołomach, batalionach budowlanych lub przy wydobyciu rud uranu,

wdowy i wdowcy po osobach uprawnionych – jeśli sami pobierają emeryturę lub rentę.

Prawo do pobierania ryczałtu jest dziedziczne, co oznacza, że małżonek osoby uprawnionej może nadal korzystać ze świadczenia po jej śmierci.

Aby otrzymać ryczałt energetyczny, należy złożyć wniosek w placówce ZUS lub wysłać go pocztą. Potrzebny jest formularz ZUS-ERK, który można pobrać ze strony internetowej Zakładu lub uzyskać w oddziale. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do świadczenia, m.in.:

zaświadczenie o statusie kombatanta,

dokumentację potwierdzającą przymusowe zatrudnienie w ramach zastępczej służby wojskowej,

decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przypadku wdów i wdowców,

w przypadku żołnierzy – zaświadczenie właściwego organu wojskowego.

Do kiedy można złożyć wniosek?

Nie obowiązuje żaden sztywny termin składania dokumentów. Wniosek można złożyć w dowolnym momencie roku. ZUS rozpatruje go w ciągu 30 dni, a wypłata następuje nie później niż w miesiącu po jego pozytywnym rozpatrzeniu.

Kiedy wypłata dodatku do prądu z ZUS?

ZUS przekazuje ryczałt energetyczny razem z comiesięczną emeryturą lub rentą osoby uprawnionej. Pieniądze mogą być przelane na konto bankowe lub wypłacone w formie gotówki. Środki nie są przekazywane bezpośrednio do dostawców energii – osoba uprawniona sama decyduje, jak je wykorzystać.

Jeśli wniosek został złożony po raz pierwszy, a uprawnienie przysługiwało już wcześniej, ZUS może wypłacić wyrównanie za poprzednie miesiące.