- Czym jest ryczałt energetyczny?
- Ile wynosi dodatek energetyczny w 2025 roku?
- Kto ma prawo do ryczałtu energetycznego?
- Jak złożyć wniosek o dodatek energetyczny?
- Do kiedy można złożyć wniosek?
- Kiedy wypłata dodatek energetycznego z ZUS?
Czym jest ryczałt energetyczny?
Ryczałt energetyczny to świadczenie pieniężne przyznawane określonym grupom społecznym, głównie kombatantom i ofiarom represji wojennych lub powojennych, ale też wdowom i wdowcom. Jego celem jest częściowe zrekompensowanie wydatków na energię elektryczną w domu. Wypłatami zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a zasady przyznawania określa ustawa o kombatantach z 24 stycznia 1991 roku.
Ile wynosi dodatek energetyczny w 2025 roku?
Od 1 marca 2025 wysokość ryczałtu energetycznego wynosi 312,71 zł miesięcznie. Dla porównania, w poprzednim roku świadczenie to wynosiło 299,82 zł. Ryczałt nie jest opodatkowany i nie zależy od dochodów, dlatego mogą z niego skorzystać zarówno osoby o niskich, jak i wyższych przychodach.
Kto ma prawo do ryczałtu energetycznego?
Dodatek do prądu przysługuje osobom spełniającym ściśle określone kryteria. Mogą go otrzymać:
- osoby posiadające status kombatanta,
- osoby uznane za ofiary represji wojennych lub okresu powojennego,
- żołnierze przymusowo zatrudniani w kopalniach, kamieniołomach, batalionach budowlanych lub przy wydobyciu rud uranu,
- wdowy i wdowcy po osobach uprawnionych – jeśli sami pobierają emeryturę lub rentę.
Prawo do pobierania ryczałtu jest dziedziczne, co oznacza, że małżonek osoby uprawnionej może nadal korzystać ze świadczenia po jej śmierci.
Jak złożyć wniosek o dodatek energetyczny?
Aby otrzymać ryczałt energetyczny, należy złożyć wniosek w placówce ZUS lub wysłać go pocztą. Potrzebny jest formularz ZUS-ERK, który można pobrać ze strony internetowej Zakładu lub uzyskać w oddziale. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do świadczenia, m.in.:
- zaświadczenie o statusie kombatanta,
- dokumentację potwierdzającą przymusowe zatrudnienie w ramach zastępczej służby wojskowej,
- decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przypadku wdów i wdowców,
- w przypadku żołnierzy – zaświadczenie właściwego organu wojskowego.
Do kiedy można złożyć wniosek?
Nie obowiązuje żaden sztywny termin składania dokumentów. Wniosek można złożyć w dowolnym momencie roku. ZUS rozpatruje go w ciągu 30 dni, a wypłata następuje nie później niż w miesiącu po jego pozytywnym rozpatrzeniu.
Kiedy wypłata dodatek energetycznego z ZUS?
ZUS przekazuje ryczałt energetyczny razem z comiesięczną emeryturą lub rentą osoby uprawnionej. Pieniądze mogą być przelane na konto bankowe lub wypłacone w formie gotówki. Środki nie są przekazywane bezpośrednio do dostawców energii – osoba uprawniona sama decyduje, jak je wykorzystać.
Jeśli wniosek został złożony po raz pierwszy, a uprawnienie przysługiwało już wcześniej, ZUS może wypłacić wyrównanie za poprzednie miesiące.