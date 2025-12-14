- Co to bon energetyczny? Krótkie przypomnienie
- Bon energetyczny – czy będzie w 2026 roku?
- Dlaczego bon energetyczny nie wraca?
- Co zamiast bonu energetycznego w 2025 i w 2026 roku?
- Będą też dopłaty 1200 zł dla emerytów od 2027 roku – co to jest?
- Czy w 2025 i 2026 roku będą jeszcze jakieś inne dopłaty do ogrzewania?
Co to bon energetyczny? Krótkie przypomnienie
Bon energetyczny przysługiwał tylko w 2024 roku jako jednorazowa pomoc dla gospodarstw domowych o niskich dochodach. Wnioski składano od 1 sierpnia do 30 września 2024. Obowiązywały limity:
- 2 500 zł na osobę – gospodarstwo jednoosobowe,
- 1 700 zł na osobę – gospodarstwo wieloosobowe.
Wysokość Bonu energetycznego w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym:
- 300 zł – 1 osoba,
- 400 zł – 2–3 osoby,
- 500 zł – 4–5 osób,
- 600 zł – 6 osób i więcej.
Dla rodzin ogrzewających dom energią elektryczną kwoty były podwojone, czyli:
- 600 zł – gospodarstwo jednoosobowe,
- 800 zł – gospodarstwo składające się z 2 do 3 osób,
- 1000 zł – gospodarstwo domowe wieloosobowe 4 do 5 osób,
- 1200 zł – co najmniej 6 osób.
Świadczenie wypłacono ok. 2,4 mln gospodarstw domowych.
Bon energetyczny – czy będzie w 2026 roku?
Niestety nie. Ministerstwo Klimatu jednoznacznie potwierdziło, że program bonu energetycznego nie będzie kontynuowany w 2026 roku. Nie ma nowych wypłat, nowych wniosków ani nowego naboru. Jedynym wyjątkiem w 2025 roku były opóźnione wypłaty za 2024 rok w gminach, które realizowały zaległe decyzje, ale to nie nowy program.
Dlaczego bon energetyczny nie wraca?
Powód jest prosty. Rząd uznał, że mrożenie cen energii i bon ciepłowniczy (nowość od listopada 2025) wystarczą, aby zredukować koszty ogrzewania i prądu w 2025 roku. Dodatkowo, w 2027 roku ma wejść nowy system klimatyczny ETS2, który ma zostać złagodzony dodatkowymi dopłatami dla wybranych grup Polaków. Szczegóły na temat obowiązujących programów poniżej.
Co zamiast bonu energetycznego w 2025 i w 2026 roku?
Mrożenie cen prądu – obowiązuje do końca 2025 roku.
W 2025 obowiązuje limit ceny energii:
- 500 zł/MWh – maksymalna cena regulowana,
- bez mrożenia wyniosłaby ok. 623 zł/MWh.
Opłata mocowa pozostaje, ale sama energia nie drożeje dzięki decyzji rządu.
Bon ciepłowniczy 2025 i 2026 – kto dostaje, ile i kiedy składać wnioski?
Bon ciepłowniczy to obecnie główna forma wsparcia dla gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego. Dla kogo bon ciepłowniczy 2025 i 2026?
Świadczenie przysługuje tylko odbiorcom ciepła systemowego (mieszkania w blokach, spółdzielniach, wspólnotach), ale to dopiero pierwszy warunek. Drugi to cena ciepła. Gospodarstwo musi płacić za energię co najmniej 170 zł/GJ netto. Jeżeli koszt jest niższy, wniosek zostanie odrzucony. To właśnie dlatego wiele dużych miast zostało z programu całkowicie wyłączonych. Tam, gdzie stawki nie przekraczają 170 zł/GJ, mieszkańcy nie spełniają kryterium.
Jak sprawdzić, ile płacimy za ciepło? Takie dane publikują spółki ciepłownicze, które obsługują konkretne osiedla, a spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mają obowiązek wystawić zaświadczenie z aktualną stawką. Bez tego dokumentu rozpatrzenie wniosku nie będzie możliwe.
Świadczenie ma trzy progi zależne od ceny ciepła. Jeżeli gospodarstwo płaci:
- 170–200 zł/GJ netto - 500 zł,
- 200–230 zł/GJ netto - 1000 zł,
- powyżej 230 zł/GJ netto - 1750 zł.
Wsparcie będzie wypłacane w dwóch turach. Pierwsza transza trafi do mieszkańców na początku 2026 roku jako rekompensata za sezon 2025. Druga zostanie wypłacona pod koniec 2026 i wtedy kwoty będą jeszcze wyższe. Przy najwyższym progu cena powyżej 230 zł, rekompensata może wynieść nawet 3500 zł.
- 170–200 zł/GJ netto - 1000 zł,
- 200–230 zł/GJ netto - 2000 zł,
- powyżej 230 zł/GJ netto - 3500 zł.
Kryterium dochodowe, czyli ile można zarabiać zęby dostać bon ciepłowniczy? Dochód jest kluczowym warunkiem. Świadczenie w pełnej wysokości otrzymają osoby, które nie przekraczają progu 3272,69 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 2454,52 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Jeśli dochód jest wyższy, świadczenie zostanie odpowiednio pomniejszone zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Oznacza to, że każda złotówka powyżej limitu obniża wysokość dopłaty o dokładnie tyle samo.
Będą też dopłaty 1200 zł dla emerytów od 2027 roku – co to jest?
Od 2027 roku ma wejść w życie system dopłat osłonowych związanych z ETS2, czyli nowym unijnym podatkiem od emisji CO₂, który podniesie koszty paliw i ogrzewania. Rząd przygotowuje program, w którym emeryci i renciści o niskich dochodach będą otrzymywać 300 zł kwartalnie, czyli 1200 zł rocznie, aby złagodzić koszty związane z ETS2. Nowy program ma chronić osoby najbardziej narażone na wzrost cen paliw i energii.
Czy w 2025 i 2026 roku będą jeszcze jakieś inne dopłaty do ogrzewania?
Na dziś obowiązują następujące formy wsparcia:
- bon ciepłowniczy,
- mrożenie cen energii,
- dopłaty osłonowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych (dla najuboższych),
- lokalne programy gminne, np. dopłaty do wymiany pieców lub ciepła sieciowego.
Brakuje natomiast ogólnopolskich dodatków węglowych, gazowych czy na pellet. Te programy zakończyły się w 2023–2024 roku i nic nie wskazuje na to żeby miały by w najbliższych dwóch latach.