"W odpowiedzi na wyzwania wynikające z pandemii 32 proc. firm zaczęło używać bądź zwiększyło wykorzystanie internetu, mediów społecznościowych, wyspecjalizowanych aplikacji czy platform cyfrowych w celach biznesowych. Przedsiębiorstwa, które zaadaptowały się w ten sposób, zrobiły to głównie, by poprawić w swojej organizacji następujące funkcje: sprzedaż (45 proc. z nich), marketing (38 proc.) i zarządzanie (24 proc.). Co piąta firma dostosowała dzięki digitalizacji swoją ofertę produktową lub usługową. Niewiele mniej przedsiębiorstw (18 proc.) zainwestowało w nowy sprzęt lub oprogramowanie, by lepiej zaadaptować się do nowych warunków" - czytamy w materiale.

Badanie wykazało, że 69 proc. MŚP zanotowało w ostatnim czasie spadki sprzedaży w ciągu ostatnich 30 dni przed przeprowadzeniem badania wobec analogicznego okresu w 2019 r. Ok. jedna czwarta firm (23 proc.) wykazała, że sprzedaż nie zmieniła się, a mniej niż 10 proc. przedsiębiorstw zanotowało wzrost. Natomiast średni spadek przychodów wyniósł 30 proc., podano także.

Badanie wykazało, że ogółem 12 proc. całkowitej sprzedaży przedsiębiorstw pochodziło z działań prowadzonych za pośrednictwem zewnętrznych platform cyfrowych, aplikacji lub firmowej strony internetowej. Odsetek firm MŚP, które zaczęły używać bądź zwiększyły użycie platform cyfrowych, jest istotnie wyższy niż wśród firm mikro.

W przypadku zmian na rynku pracy spowodowanych pandemią firmy przyznały, że najpopularniejszym dostosowaniem było zmniejszenie liczby godzin pracy (12 proc. firm) i wykorzystanie płatnych urlopów pracowników (12 proc.). Natomiast 7 proc. firm musiało obniżyć pensje, podano także.

"Epidemia COVID-19 to bezprecedensowy szok dla światowej i polskiej gospodarki, dlatego tak ważne jest monitorowanie nastrojów wśród przedsiębiorców. Z naszego badania wynika, że mimo silnego ciosu, polskie firmy się nie poddają i aktywnie szukają rozwiązań, które pozwoliłyby im przetrwać ten trudny czas. Jednocześnie dla wielu firm zwalnianie pracowników to ostateczność" - powiedział ekonomista Banku Światowego oraz szef zespołu odpowiedzialnego za badanie w Polsce Łukasz Marć, cytowany w komunikacie.

"W przypadku oczekiwań firm co do najbliższych miesięcy firmy wskazały, że w kolejnych trzech miesiącach ich sprzedaż spadnie średnio o 11 proc. r./r. W negatywnym scenariuszu przewidywany jest spadek nawet o 30 proc., w neutralnym o 2 proc.. Optymiści oczekują odbicia i wzrostu na poziomie 13 proc." - podały instytucje.

"Ponad dwie trzecie firm (69 proc.) zadeklarowało, że pomimo niekorzystnych warunków gospodarczych jest w stanie działać dłużej niż do końca 2020 r. Co piąte przedsiębiorstwo (22 proc.) wskazało z kolei, że w obecnej sytuacji rynkowej ma perspektywy na funkcjonowanie najwyżej przez kolejne trzy miesiące" - czytamy dalej.

"Badanie 'COVID-19 Business Pulse Survey" pokazało nam, z jakimi problemami mierzą się firmy z sektora MŚP. Do kryzysu bardzo szybko dostosował się handel i branża usługowa, słabiej z kolei firmy przemysłowe, które mniej chętnie sięgały po rozwiązania cyfrowe. Przedsiębiorstwa nie oczekują również, że ich sytuacja diametralnie zmieni się w najbliższych miesiącach, dlatego w dalszym ciągu poszukują pomocy z zewnątrz. To cenna wskazówka przydatna przy modelowaniu nowych instrumentów wsparcia" - powiedziała dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w PARP Paulina Zadura.

W sytuacji pandemii, firmy zadeklarowały w badaniu, że najbardziej potrzebną pomocą jest obniżenie lub zwolnienie ze składek ZUS (73 proc.). MŚP częściej niż mikro-firmy wyrażały potrzebę dostępu do nowego kredytu. Te, które istnieją dłużej niż 4 lata – w porównaniu do firm młodych – znacznie częściej uznawały za korzystne odroczenie płatności podatków i możliwość kredytowania.

Pomocy w formie transferów oczekiwało co drugie przedsiębiorstwo.

"Ponad połowa beneficjentów (56 proc.) otrzymała transfer pieniężny - rozumiany jako np. subwencja Polskiego Funduszu Rozwoju lub umarzalna pożyczka" - czytamy dalej.

Co dziewiątej firmie korzystającej z pomocy publicznej przyznano fundusze na dopłaty do wynagrodzeń.

W sytuacji pandemii firmy korzystały ze wsparcia publicznego - 2/3 otrzymało środki, a ok. 10 proc. firm oczekiwało na rozpatrzenie swojego wniosku, zaś ok. 15 proc. wskazywało, że w momencie badania, nie kwalifikowało się do wsparcia.

Badanie zostało przeprowadzone między 25 maja a 1 lipca 2020 r., z wykorzystaniem metod CAWI i CATI. W badaniu wzięły udział 1394 firmy: 1 005 firm w ankiecie telefonicznej (CATI) oraz 389 w badaniu internetowym (CAWI). Próbę badawczą stanowiły firmy mikro, małe i średnie z sektorów przemysłu, handlu i usług. Badanie nie objęło firm dużych (czyli zatrudniających powyżej 249 pracowników) oraz sektora rolnego.

Badanie "Business Pulse Survey" przygotowywane przez Bank Światowy, jest prowadzone obecnie w ponad 30 krajach na świecie. We współpracy z PARP zostało dostosowane do polskiego kontekstu. Celem badania jest lepsze zrozumienie wpływu pandemii COVID-19 na firmy w Polsce i w konsekwencji dostarczenie informacji przydatnych do projektowania skutecznych instrumentów wsparcia przedsiębiorców.