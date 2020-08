"SE" przypomina, że w maju przyszłego roku emeryci otrzymają trzynaste świadczenie w wysokości minimalnej emerytury. Trwają także prace nad ustawą, która ma umożliwić wypłatę w listopadzie 2021 r. również czternastych emerytur dla tych seniorów, których świadczenia są niższe niż 2900 zł brutto (przy wyższym świadczeniu "czternastka" będzie zmniejszana według zasady "złotówka za złotówkę").

"Czternasta emerytura będzie na poziomie minimalnej emerytury. Mam nadzieję, że będzie to 1300 zł brutto w przyszłym roku. I nie można wykluczyć, że jeśli możliwości budżetowe i finanse pozwolą, to emeryci co roku będą mogli skorzystać z czternastej emerytury" - powiedział wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.