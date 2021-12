Na razie ogłoszenie drugiego konkursu opóźnia się. Pierwszy nabór wniosków, w ramach którego samorządy ubiegały się o pieniądze na inwestycje z puli liczącej ponad 23 mld zł, trwał od 2 lipca do 15 sierpnia br. Rząd zapowiadał, że jeszcze w tym roku ogłosi kolejny. Najpierw w mediach pojawiły się informacje, że stanie się to 9 listopada. Potem mówiono o przełomie listopada i grudnia.

Gdy pytamy teraz o to kancelarię premiera, ta odsyła nas do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), operatora funduszu. Nieoficjalnie słyszymy, że, ale czeka na zielone światło od premiera. Oficjalnie BGK mówi nam, że nabór ruszy „w najbliższych tygodniach”.

– Dobrze by było, gdyby ogłoszono go przed 20 grudnia, bo potem jest Boże Narodzenie i trzeba będzie przenieść to na styczeń albo ogłosić i narazić się na krytykę samorządowców, że każemy im pracować w święta – tłumaczy jeden z naszych rozmówców.