Ustawa o kolejnym pakiecie pomocy dla Ukrainy został uchwalony przez Izbę Reprezentantów w przyspieszonym trybie. Do jej jak najszybszego przyjęcia przez wyższą izbę Kongresu wezwali zarówno lider demokratycznych senatorów Chuck Schumer, jak i jego odpowiednik z Partii Republikańskiej Mitch McConnell. Taka zgoda obu partii zdarza się niezwykle rzadko - pisze Reuters.

Przeprowadzenie ustawy przez Senat zostało zablokowane w czwartek przez Paula, który sprzeciwia się proponowanej wysokości wydatków. Paul uważany jest za "fiskalnego jastrzębia" i nawołuje do pilnego przyjrzenia się wydatkom na pomoc dla Ukrainy - informuje agencja.

"To drugi pakiet pomocowy dla Ukrainy w ciągu dwóch miesięcy. Ale ten jest trzy razy większy niż pierwszy. Kongres po prostu chce wydawać i wydawać" - powiedział Paul. Senator domaga się zmiany przepisów dotyczących nadzorowania wydatków na Ukrainę.

Dalsza procedura uchwalania pomocy w Senacie została przesunięte na przyszły tydzień.

"Pakiet pomocowy jest gotowy, popiera go ogromna większość senatorów po obu stronach" - podkreślił Schummer. Dodał, że "jeśli senator Paul będzie upierał się przy swoich lekkomyślnych żądaniach to osiągnie jedynie to, że w pojedynkę opóźni udzielenia Ukrainie bardzo potrzebnej pomocy".

Przesunięcie na przyszły tydzień procedowania ustawy w Senacie może spowodować problemy natury legislacyjnej. Administracja prezydenta Bidena poinformowała, że do 19 maja skończą się dostępne fundusze, możliwe do wykorzystania w ramach upoważnienia, które pozwala prezydentowi na zezwolenie na przekazywanie broni bez zgody Kongresu, w odpowiedzi na sytuację kryzysową.

Nowy pakiet wsparcia dla Ukrainy obejmuje 6 miliardów dolarów na pomoc w zakresie bezpieczeństwa, w tym szkolenia, sprzęt, broń i wsparcie; 8,7 mld dolarów na uzupełnienie zapasów amerykańskiego sprzętu wysłanego na Ukrainę i 3,9 mld dolarów na operacje dowództwa europejskiego.

Ponadto ustawa zezwala na dalsze przeznaczenie 11 mld dolarów w ramach Presidential Drawdown Authority, dzięki któremu prezydent może zezwolić na natychmiastowy transfer artykułów i usług bez zgody Kongresu w odpowiedzi na "nieprzewidzianą sytuację kryzysową".

Pakiet obejmuje również pomoc humanitarną – 5 mld dolarów na rozwiązanie problemu braku bezpieczeństwa żywnościowego na świecie z powodu konfliktu i prawie 9 mld dolarów na fundusz wsparcia gospodarczego dla Ukrainy.