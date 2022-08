Szwed powiedział w piątek w TVP Info, że wysoka inflacja uderza w najsłabszych, a rolą rządu jest ich ochrona.

"Emeryci są w tej grupie, są najsłabiej uposażeni, stąd też nasz rozwiązania: 13. i 14. emerytura" – podkreślił wiceminister.

"Wczoraj pierwsza transza – 2 miliardy złotych trafiły już do 1,6 mln emerytów" – poinformował.

Czternasta emerytura, czyli kolejne w 2022 r. dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, trafi w sumie do 9 mln emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia długoterminowe. W ZUS terminy wypłaty tego świadczenia przypadają 25 sierpnia oraz 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września.

Najmniej czternastych emerytur wypłacono w województwie lubuskim. Dodatkowe świadczenie otrzymało w tym regionie blisko 14 tys. osób na łączną kwotę 16,7 mln zł. W Lubuskiem świadczenie w pełnej wysokości otrzymało ponad 10 tys. emerytów i rencistów.

Czternasta emerytura na rękę wynosi 1217,98 zł. Świadczenie w pełnej wysokości otrzyma ok. 7,7 mln osób. W przypadku osób ze świadczeniem między 2900 zł a 4188,44 zł czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Minimalna wysokość czternastki wyniesie 50 zł.

Zgodnie z rządowymi szacunkami w tym roku na czternastkę może zostać przeznaczone około 11,4 mld zł, w tym 9,5 mld zł dla świadczeniobiorców ZUS.

Waloryzacja rent i emerytur wyniesie co najmniej 13 proc. w 2023 r.

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych wyniesie co najmniej 13 proc. w 2023 r., poinformował wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

"W przyszłym roku będzie waloryzacja na poziomie co najmniej 13 proc. czyli już szacujemy, że od 1 marca przyszłego roku to będzie około 40 mld zł, które trafi do emerytów" - powiedział Szwed w TVP Info.

Waloryzacja przeprowadzana jest corocznie od 1 marca.

Autorka: Agata Zbieg/ (ISBnews)