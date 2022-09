Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda pytany był w środę w radiu Zet o podatek o nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw.

"To Komisja Europejska przygotowuje rozwiązania dotyczące nadmiarowych zysków. My będziemy uzupełniająco działać w tej sprawie. Najbliższe decyzje 30 września, czyli w piątek, plus Rada 6-7 (października - PAP) w formacie premierów" - zwrócił uwagę Waldemar Buda.

Zapewnił, że nie ma jeszcze żadnej ustawy. "Dzisiaj jest jedna z propozycji przygotowana przez pana premiera i jest na ten temat dyskusja. Ja bym tu uspokajał - nie ma żadnych przesądzeń. Będzie to debata na poziomie rady ministrów, na poziomie politycznym i dopiero decyzja Komisji, co ona zaproponuje w tej sprawie i my podejmiemy decyzje w tej sprawie" - wyjaśnił minister Buda.

Odniósł się też do wysokości proponowanego podatku od zysków nadzwyczajnych. "Ja bym się nie bał wartości 50 proc., jeżeli mówimy o gigantycznych zyskach, które niektóre firmy wypracowały. Bardziej tu trzeba myśleć, do jakiej grupy to adresować" - stwierdził Waldemar Buda.

Zaznaczył, że w tej sprawie nie zostało przesądzone, jakie podmioty będą tą regulacją objęte.

"Nie ma żadnej ustawy w tej sprawie. Jest dyskusja na ten temat, myślę, że pomysł jest brzegowy. Teraz obserwujemy działania Komisji, co zaproponują ze strony podmiotowej, później decyzja rady ministrów i polityczne (decyzje - PAP) u nas i dopiero będziemy działali w tej sprawie. Nie możemy dwóch różnych rozwiązań proponować, nakładających się na siebie i nakładających podatek np. na te same firmy dwa razy. To niemożliwe. Musimy być komplementarni" - podkreślił Buda.

Dodał, że pieniądze pozyskane dzięki podatkowi od nadmiarowych zysków mają być przekierowane dla samorządów, instytucji wrażliwych jak przedszkola, szkoły, być może dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Według niego dzięki temu "te pieniądze wrócą".

"Tylko inna będzie ich dystrybucja, natomiast mechanizmu nie mamy przesądzonego" - stwierdził Waldemar Buda.

W sobotę premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że będzie domagał się od spółek Skarbu Państwa, aby ograniczały swoje nadzwyczajne, nadmiarowe zyski. Natomiast w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że prawdopodobnie zostanie wprowadzone opodatkowanie nadzwyczajnych zysków dużych firm.

W sobotę wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapowiedział wniesienie pod obrady rządu projektu rozwiązań, które dotyczyć będą opodatkowania nadzwyczajnych zysków spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw prywatnych.

„Będzie podatek, a pieniądze z tego podatku pokryją koszt zamrożenia ceny energii i dla indywidualnych odbiorców - gospodarstw domowych, polskich rodzin, i również (...) dla instytucji wrażliwych i dla samorządów” - potwierdził w niedzielę w TVP wicepremier Jacek Sasin. „Ulżymy Polakom, możecie państwo być spokojni. Robimy wszystko jako rząd, by w tym kryzysie ochronić Polaków” – dodał.

„Spodziewam się, że w tym tygodniu określimy zakres, podstawę, stawkę i sposób realizacji tej daniny publicznej, jaką mógłby być – jeśli zostanie wprowadzony – podatek od zysków nadzwyczajnych” – poinformował natomiast w poniedziałek wiceminister finansów Artur Soboń.

autor: Anna Bytniewska