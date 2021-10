W piątek Główny Urząd Statystyczny poinformował, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2021 r. wzrosły rdr o 5,9 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem zwiększyły się o 0,7 proc. Wcześniej w tzw. szybkim szacunku GUS podał, że we wrześniu ceny rdr wzrosły o 5,8 proc., a mdm wzrosły o 0,6 proc. W sierpniu inflacja wyniosła 5,5 proc. rdr.

Reklama

Jak skomentowali analitycy PKO BP, inflacja we wrześniu była nie tylko najwyższa od 20 lat, ale też jej natężenie było niezwykle szerokie. Ceny rosły w ujęciu rocznym we wszystkich publikowanych przez GUS głównych kategoriach, nawet w przypadku odzieży i obuwia, gdzie odnotowano wzrost o 0,5 proc. rdr. Ceny usług wzrosły o 6,6 proc. rdr, ceny towarów o 5,6 proc. rdr.

Według szacunku PKO BP, inflacja bazowa, po wyłączeniu cen żywności i energii, wzrosła do 4,2-4,3 proc. rdr z 3,9 proc. rdr w sierpniu. "W kategoriach bazowych mieliśmy do czynienia z przyspieszeniem wzrostu cen łączności (5,3 proc. rdr wobec 4,2 proc. rdr w sierpniu), wyposażenia mieszkania (3,8 proc. rdr wobec 3,3 proc. rdr), usług hotelarskich i gastronomicznych (7,0 proc. rdr vs 6,6 proc. rdr) oraz innych towarów i usług (2,6 proc. rdr vs 1,8 proc. rdr)" - zaznaczyli ekonomiści banku.

Jak wskazali, wyższe ceny żywności i nośników energii wpływały też na wzrost cen w innych kategoriach, jak gastronomia. Ponadto - ich zdaniem – dane prawdopodobnie pokazują też skutki ograniczeń podażowych (ceny mebli i sprzętu domowego). Wśród kategorii bazowych wyhamowało tempo wzrostu cen w edukacji (+4,3 proc. rdr z 4,8 proc. rdr) oraz rekreacji i kulturze (4,8 proc. rdr z 5,8 proc. rdr), w tym ostatnim przypadku głównie za sprawą opłat radiowo-telewizyjnych.

Analitycy zwrócili uwagę, że chociaż podwyżka taryfy gazowej będzie miała miejsce dopiero w październiku, ceny gazu we wrześniu wzrosły już o 1 proc. mdm. "Ceny energii cieplnej wzrosły o 1 proc. mdm, opału o 2,9 proc. mdm. Wzrost cen nośników energii przyspieszył do 7,3 proc. rdr z 6,6 proc. rdr, a ze względu na sytuację na globalnych rynkach, kategoria ta nie powiedziała jeszcze w tym roku ostatniego słowa. Roczny wzrost cen paliw przyspieszył do 28,6 proc. z 28,0 proc. w sierpniu, a w ciągu miesiąca ceny na stacjach zwiększyły się o 2 proc." - podaje PKO BP.

Ceny żywności i napojów kształtują się w okolicy wzorca sezonowego. Ich wzrost o 0,1 proc. mdm przełożył się na przyspieszenie rocznej dynamiki do 4,4 proc. rdr z 3,9 proc. rdr. Ceny żywności są podbijane przez drożejący chleb, mięso drobiowe oraz nabiał - stwierdzili ekonomiści.

W ich ocenie, kolejne miesiące przyniosą dalszy wzrost inflacji, nawet w okolice 7 proc., a wzrost cen napędza obecnie mix czynników podażowych (obserwowany w całej Europie drastyczny wzrost cen nośników energii, a także wyższe ceny żywności) oraz narastanie inflacji popytowej, wynikającej z bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy i rosnących żądań płacowych.

Aktualna prognoza banku zakłada, że w 2022 r. inflacja CPI będzie średniorocznie wyższa niż w 2021 i wyniesie 5,5 proc. rdr wobec 4,7 proc.

"Październikowa podwyżka stóp NBP sugeruje, że obecny poziom inflacji wykracza poza strefę komfortu większości Rady. Zakładamy, że w 2022 będzie kontynuowany ostrożny cykl zacieśniania polityki pieniężnej, w ramach którego stopa referencyjna wzrośnie do poziomu 1,25 proc." - przewidują analitycy.