"Trwałe obniżenie inflacji w okolice celu to min 2-3 lata i wymaga zmiany policy mix tj. także zacieśnienia fiskalnego i umocnienia waluty oraz wzrostu inwestycji vs konsumpcja. Przy dobrej kondycji gospodarki walka z inflacją nie musi mieć negatywnych skutków dla zatrudnienia" - czytamy we wpisie na Twitterze prezesa PFR.

Pod koniec października Główny Urząd Statystyczny podał w szacunku flash, że inflacja CPI w październiku wyniosła 6,8 proc. rdr.

We wrześniu RPP podtrzymała strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc.(PAP)