"Wydaje się, że lutym to będzie przekroczenie 19%. Czy będzie 20% - na ten moment trudno powiedzieć. To będzie przedział między 19% a 20%, może trochę przekroczyć 20%. Natomiast na ten moment według przewidywań Ministerstwa Finansów to właśnie będzie ten przedział 19-20%" - powiedział Patkowski w rozmowie z Radiem Plus.

Przypomniał, że Narodowy Bank Polski (NBP) w swoich przewidywaniach zakłada, że jednocyfrowy poziom inflacji możemy zobaczyć w końcówce 2023 r.

"Czy tak będzie - pokaże czas. Na ten moment to, czego możemy być w miarę pewni - pod warunkiem, że nie wydarzą się znowu jakieś nieprzewidziane sytuacje geopolityczne - że od marca będzie okres silnej dezinflacji. I wtedy te projekcje spadku inflacji nabiorą realnej mocy i realnej rzeczywistości" - dodał wiceminister.

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 17,5% w ujęciu rocznym w listopadzie 2022 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,7%.

Jak podał NBP, inflacja konsumencka wyniesie - według centralnej ścieżki listopadowej projekcji inflacyjnej - 14,5% w 2022 r., 13,1% w 2023 r., 5,9% w 2024 r. i 3,5% w 2025 r. Inflacja CPI dopiero pod koniec horyzontu projekcji (obejmującego lata 2022-2025) powróci do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP określonego jako 2,5% +/- 1 pkt proc.

W 2023 r. inflacja konsumencka wyniesie - według centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej - 19,6% r/r w I kw., 14,2% w II kw., 11,1% w III kw. i 8% w IV kw.