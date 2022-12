"Inflacja odbija się negatywnie na wszystkich, zarówno pracownikach, jak i pracodawcach, ale ci pierwsi mówią wprost, że to właśnie od swoich firm oczekują wyrównania skutków rosnących cen. Strategie są dosyć proste. Niemal 4 na 10 zatrudnionych pójdzie do swoich szefów po podwyżkę w 2023 roku, natomiast gdy pracodawca się nie zgodzi, pracownik poszuka lepiej płatnej pracy. Ten drugi scenariusz jest dla wielu firm nie do zaakceptowania, bo pracodawcy zdają sobie sprawę, jak trudno jest zastąpić pracownika. Dlatego główną strategią firm będzie utrzymanie załogi, a żeby to się udało, konieczne są podwyżki, z czym liczy się co druga firma. I choć skala tych podwyżek będzie różna, będzie dotyczyła połowy firm" - powiedział ekspert rynku pracy, założyciel Personnel Service Krzysztof Inglot, cytowany w komunikacie.

Z "Barometru Polskiego Rynku Pracy" Personnel Service wynika, że 53% przedsiębiorców planuje w przyszłym roku podwyżki. Patrząc szczegółowo, 17% firm planuje dać podwyżki wyłącznie w związku z podniesieniem płacy minimalnej, a 22% wyrówna w jakiś sposób inflację - to o 5 pkt proc. więcej niż w poprzedniej edycji badania z lutego br. Dodatkowo 14% pracodawców deklaruje, że podniesie pensje bez względu na inflację i wyższy poziom płacy minimalnej. Utrzymanie wynagrodzeń na poziomie z 2022 r. planuje 29% pracodawców, a 8% zakłada obniżkę.

Najwięcej firm planuje podwyżki o 6-10% - taką deklarację składa co trzecia firma. 22% chce dać podwyżki o 11-15%, a 13% da nawet 16-20% podwyżki swoim pracownikom. 14% zatrudnionych może się spodziewać podwyżki o 1-5%, a co dziesiąty będzie się cieszył wzrostem wynagrodzenia przekraczającym 21%. Warto jednak wskazać, że 45% firm planuje podwyżki o ponad 11%, a taki wzrost wynagrodzenia pozwoli pracownikom nieco delikatniej odczuwać skutki rosnącej inflacji, podkreślono.

76% pracowników ma plan, żeby postarać się o wyższe wynagrodzenie. W lutym br. deklarowało tak 60% osób, co oznacza wzrost o 16 pkt proc. Największy odsetek pracowników poprosi aktualnego pracodawcę o podwyżkę - wskazuje tak 37% osób, podczas gdy w lutym br. ten odsetek wynosił 29%.

"Proszenie pracodawcy o podwyżkę to nie jedyny pomysł zatrudnionych, żeby zwiększyć swój miesięczny dochód. 23% pracowników będzie rozglądało się za lepiej płatną pracą i o ile ją znajdą, to zmienią pracodawcę, a 16% rozejrzy się za pracą dorywczą. Tylko 15% osób nie podejmie żadnych działań mających na celu zwiększenie swojego wynagrodzenia" - dodał Inglot.

(ISBnews)