Inflacja w październiku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku wzrosły rdr o 5,0 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym szybkim szacunkiem GUS.

Co drożało najbardziej?

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za wrzesień i sierpień 2024 r.

październik wrzesień rdr mdm rdr mdm OGÓŁEM 5,0 0,3 4,9 0,1 Inflacja towarów 4,3 0,4 4,2 0,0 Inflacja usług 6,7 0,1 6,8 0,4 Żywność i napoje bezalkoholowe 4,9 0,7 4,7 0,2 Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 4,3 0,3 4,4 0,4 Odzież i obuwie -1,8 3,4 -1,8 1,9 Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 9,7 0,3 9,7 0,4 Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 0,4 -0,2 1,2 0,1 Zdrowie 5,9 -0,1 6,1 0,4 Transport -0,4 -1,4 -1,5 -2,7 Łączność 1,3 0,0 2,6 1,0 Rekreacja i kultura 5,5 -0,5 5,4 -0,6 Edukacja 9,2 2,1 9,0 4,5 Restauracje i hotele 7,2 0,1 7,4 0,5 Inne towary i usługi 4,0 0,7 3,6 -0,5

GUS podał, że w październiku w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie m.in. żywności (o 0,7 proc.), odzieży i obuwia (o 3,4 proc.) oraz mieszkania (o 0,2 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,18 pkt. proc., 0,13 pkt. proc. i 0,06 pkt. proc.

Z kolei niższe ceny w zakresie transportu (o 1,4 proc.) oraz rekreacji i kultury (o 0,5 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,12 pkt. proc. i 0,03 pkt. proc. (PAP Biznes)

PIE: Wzrost inflacji spowodowany jest przez częściowe odmrożenie cen energii

Wzrost inflacji spowodowany jest przez częściowe odmrożenie cen energii, od decyzji rządu w tej sprawie zależeć będzie też przyszłoroczna inflacja - wskazał Sebastian Sajnóg z PIE. Ocenił, że w kolejnych miesiącach możliwy jest niewielki wzrost inflacji bazowej.

Sebastian Sajnóg z Polskiego Instytutu Ekonomicznego ocenił, że wzrost spowodowany jest przez częściowe odmrożenie cen energii, gdyż w skali roku wzrosły one o 11,4 proc. "Z początkiem roku potencjalne dalsze odmrożenie cen energii może dodatkowo podbić wzrost cen" - stwierdził analityk. Dodał, że do celu Narodowego Banku Polskiego, inflacja "najpewniej powróci dopiero w 2026 roku".

"Ceny usług dalej rosną w szybkim tempie – w październiku podniosły się o 6,7 proc. rdr, podczas gdy ceny towarów zwiększyły się o 4,3 proc." - zauważył Sajnóg. Wskazał, że na rosnące ceny wpływa dobra koniunktura w sektorze i rosnące koszty pracy. Z tego powodu - w jego ocenie - inflacja bazowa pozostanie podwyższona, a w kolejnych miesiącach możliwy jest jej niewielki wzrost.

Według eksperta początek przyszłego roku będzie "mocno uzależniony" od decyzji rządu w sprawie cen energii. "Listopadowa projekcja NBP wskazuję, że uwolnienie cen energii zwiększy inflację w I kwartale 2025 o 1,3 pkt do 6,6 proc. Taki scenariusz jest jednak bardzo pesymistyczny" - stwierdził analityk PIE. Zauważył, że najnowsze prognozy NBP wskazują na stały powrót inflacji dopiero w 2026 roku.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny; przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

Cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego wynosi 2,5 proc. +/- 1 pkt. proc.

PKO BP: Powrót do celu w drugiej połowie 2025 roku

Bank PKO BP oczekuje powrotu inflacji do szeroko rozumianego celu NBP w drugiej połowie 2025 r. W piątek GUS podał, że inflacja w październiku wyniosła 5 proc.

Prognozujemy, że inflacja CPI, jak i inflacja bazowa utrzymają się w okolicach obecnych poziomów do końca roku. Powrotu inflacji do szeroko rozumianego celu - 1,5-3,5 proc. oczekujemy dopiero w drugiej połowie 2025 r. - napisali analitycy PKO BP.

Według ich szacunków inflacja bazowa, po wyłączeniu żywności i energii, spadła w październiku do 4,1-4,2 proc. z 4,3 proc. we wrześniu. Natomiast w kierunku wyższej inflacji CPI oddziaływały ceny paliw, które w październiku obniżyły się o 2,2 proc. w ujęciu miesięcznym, jednak był to spadek mniejszy niż w analogicznym miesiącu rok wcześniej. PKO BP zakłada, że przynajmniej częściowe zamrożenie cen energii zostanie przedłużone na 2025, na skutek czego inflacja w marcu osiągnie szczyt w okolicy 5,5 proc. w ujęciu rocznym, natomiast przy odmrożeniu byłoby to o ok. 0,8 pkt proc. więcej.

Pekao: Do końca roku inflacja utrzyma się blisko 5 proc.

Analitycy Banku Pekao oceniają, że do końca roku inflacja utrzyma się blisko 5 proc., a w pierwszym kwartale 2025 r. wzrośnie do blisko 6 proc. Jak podał w piątek GUS inflacja w październiku br. wyniosła 5 proc. w ujęciu rocznym.

W ocenie Banku Pekao, inflacja konsumencka do końca roku będzie się utrzymywać blisko 5 proc., choć w listopadzie nieznacznie się obniży, ze względu na efekt wysokiej bazy odniesienia.

Z początkiem 2025 r. zakładamy kolejne przyspieszenie inflacji m.in. ze względu na dalsze odmrażanie cen energii oraz niską bazę odniesienia - napisali analitycy Pekao. Jak podkreślili, nawet jeśli rząd zdecyduje się dalej zamrażać ceny energii, to efekt niskiej bazy będzie tak silny, że nie uciekniemy od zbliżenia się inflacji w pierwszym kwartale do blisko 6 proc.

Z kolei od drugiego półrocza przyszłego roku, Pekao oczekuje tąpnięcie inflacji w okolice 4-4,5 proc. z powodu efektów bazy. Powrót do przedziału dopuszczalnych wahań od celu NBP będzie możliwy nie wcześniej niż w 2026 r. - zaznaczył Bank Pekao. (PAP)