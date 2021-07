Zgodnie z letnią prognozą gospodarcza KE, PKB Unii w roku 2021 wzrośnie o 4,8 proc., czyli o 0,6 pkt. proc. więcej, niż przewidywano na wiosnę. W 2022 r. wskaźnik ten osiągnie 4,5 proc. (plus 0,1 pkt. proc.).

Bardziej optymistyczne są również prognozy dla strefy euro. Tam w 2021 r. i 2022 r. wzrost też wyniesie odpowiednio 4,8 proc. (plus 0,5 pkt. proc.) i 4,5 proc. (plus 0,1 pkt. proc.).

Przyśpieszenie wzrostu wynika - zdaniem Komisji - z kilku czynników. Przede wszystkim aktywność gospodarcza była wyższa niż się spodziewano. Jej przyczyn KE upatruje w skutecznej walce z pandemią koronawirusa, co doprowadziło do spadku liczby nowych przypadków i hospitalizacji. To zaś, pozwoliło państwo członkowskim UE na zdjęcie ograniczeń i otwarcie gospodarek, na czym skorzystał przede wszystkim sektor usług.

Oczekuje się, że głównymi czynnikami wzrostu będą konsumpcja prywatna i inwestycje. Pozytywny wpływ na gospodarkę wywrą też środki z Funduszu Odbudowy i Odporności (RRF).

KE zastrzega jednak, że niepewność i ryzyko związane z perspektywami wzrostu są nadal wysokie. Wynika ono wciąż przede wszystkim z zagrożeń związanych z Covid-19.

Zgodnie z prognozami w tym i nadchodzącym roku wzrośnie też inflacja. Jest to spowodowane wyższymi cenami energii, towarów, wąskimi gardłami produkcyjnymi spowodowanymi ograniczeniami mocy produkcyjnych i niedoborem niektórych komponentów i surowców, a także dużym popytem zarówno wewnątrz UE, jak i poza nią. Będzie to wywierać presję na wzrost cen konsumpcyjnych zwłaszcza w tym roku. W 2022 r. presja ta powinna się stopniowo zmniejszać. Inflacja w UE wyniesie w tym roku 2,2 proc. (plus 0,3 pkt. proc. w porównaniu z wiosenną prognozą) i 1,6 proc. w 2022 r. (plus 0,1 pkt. proc.).

W przypadku strefy euro inflacja osiągnie odpowiednio 1,9 proc. (plus 0,2 pkt. proc.) i 1,4 proc. (plus 0,1 pkt. proc.).

"Nasze gospodarki były w stanie otworzyć się szybciej niż oczekiwano dzięki skutecznemu powstrzymywaniu rozprzestrzeniania się (wirusa) i postępom w zakresie szczepień. Handel trzyma się dobrze, a gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa okazały się również bardziej przystosowane do życia pod wpływem Covid-19, niż oczekiwano" - skomentował prognozy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis.