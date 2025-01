Według szacunków opublikowanych przez Eurostat, sezonowo skorygowany Produkt Krajowy Brutto w trzecim kwartale 2024 wzrósł o 0,4 proc. zarówno w strefie euro, jak i w UE w porównaniu z poprzednim kwartałem. To poprawa w porównaniu z poprzednim okresem. W relacji relacji kwartalnej w drugim kwartale 2024 r. PKB rósł o 0,2 proc. w obu obszarach.

Także w relacji rocznej PKB w obu strefach zanotowało większy wzrost niż w poprzednim kwartale. W trzecim kwartale 2024 r. w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku PKB skorygowany sezonowo wzrósł o 0,9 proc. w strefie euro i o 1,0 proc. w całej Wspólnocie.

W drugim kwartale ubiegłego roku roczny wzrost był na poziomie 0,5 proc. w strefie euro i o 0,8 proc. w całej Unii Europejskiej.

Największe wzrosty PKB w III kwartale 2024 r.

W ujęciu kwartalnym najszybciej rosła gospodarka Irlandii. W trzecim kwartale ubiegłego roku PKB Irlandii było o 3,5 proc. większe niż w poprzednim kwartale. Na kolejnych miejscach znalazły się Litwa, z kwartalnym wzrostem PKB na poziomie 1,2 proc. i Cypr (1,0 proc.)

W ujęciu rocznym w trzecim kwartale 2024 r. najszybciej rozwijała się gospodarka Malty. W porównaniu do kwartały sprzed roku PKB wyspiarzy wzrosło o 5,4 proc. Na drugim miejscu uplasowała się Chorwacja ze wzrostem PKB na poziomie 4,1 proc. Wzrost powyżej 3 proc. odnotowały jeszcze trzy inne kraje członkowskie Wspólnoty. Cypr rozwijał się w tempie 3,8 proc., Hiszpania odnotowała wzrost PKB na poziomie 3,3 proc., a gospodarka Danii urosła o 3,1 proc.

Największe spadki PKB w III kwartale 2024 r.

W trzecim kwartale ubiegłego roku spadek produktu krajowego brutto odnotowały cztery kraje w przypadku relacji kwartalnej i sześć w przypadku rocznej.

W porównaniu do poprzedniego kwartału najszybciej kurczyła się gospodarka Węgier, której PKB spadło o 0,7 proc. Kolejne były Łotwa (spadek PKB o 0,2 proc.) oraz Austria i Polska, których gospodarki skurczyły się o 0,1 proc.

Największy roczny spadek PKB odnotowała Łotwa (spadek o 1 proc.), a następnie Austria (-0,8 proc.), Węgry (-0,7 proc.), Estonia (-0,6 proc.), Niemcy (-0,3 proc.) i Rumunia (-0,1 proc.).

PKB Polski w III kwartale 2024 r.

Polsce do czołówki brakowało daleko. Z danych Eurostatu wynika, że w trzecim kwartale 2024 r. w porównaniu do kwartały sprzed roku Polska gospodarka rozwijała się w tempie 1,7 proc., natomiast w porównaniu do poprzedniego kwartału była na minusie (-0,1 proc.) To dużo gorsze wyniki niż Polska notowała w poprzednim kwartale, gdy w relacji rocznej PKB rosło o 3,7 proc., a w kwartalnej o 1,2 proc.