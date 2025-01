Reklama

Na koniec trzeciego kwartału 2024 r. relacja długu brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w strefie euro i w całej Unii Europejskie nie zmieniła się w porównaniu z poprzednim kwartałem. Zadłużenie Eurolandu było na poziomie 88,2 proc. PKB, a w UE relacja ta wyniosła 81,6 proc. - podał Eurostat.

W porównaniu kwartałem sprzed roku zadłużenie strefy euro nieznacznie spadło. W trzecim kwartale 2024 r. wynosiło 88,2 proc., podczas gdy w trzecim kwartale poprzedniego roku było na poziomie 88,4 proc. Natomiast w przypadku całej Wspólnoty zaobserwowano niewielki wzrost relacji długu publicznego do PKB z 81,5 proc. do 81,6 proc.

Najbardziej zadłużone państwa UE

Wśród państw członkowskich Unii Europejskiej pięć państw miało zadłużenie większe niż PKB. Najwyższy wskaźnik długu publicznego do PKB na koniec trzeciego kwartału 2024 r. odnotowano w Grecji (158,2 proc. PKB). Kolejne kraje z najwyższym wskaźnikiem zadłużenia to: Włochy (136,3 proc.), Francja (113,8 proc.), Belgia (105,6 proc.) i Hiszpania (104,3 proc.).

Najmniej zadłużone państwa UE

W trzecim kwartale 2024 r. trzy państwa Wspólnoty miały wskaźnik zadłużenia na poziomie poniżej 30 proc., a wśród nich najmniejszy dług publiczny miała Estonia (24,0 proc. PKB). W grupie tej znalazły się jeszcze Bułgaria, z długiem na poziomie 24,6 proc. PKB i Luksemburg (26,6 proc. PKB).

Zmiana zadłużenia od poprzedniego kwartału

W porównaniu z drugim kwartałem 2024 r. trzynaście państw członkowskich odnotowało wzrost wskaźnika długu do PKB na koniec trzeciego kwartału 2024 r., a czternaście spadek. Największy wzrost zaobserwowano w Bułgarii (+2,4 pp) i Rumunii (+2,0 pp). Wzrost na poziomie powyżej jednego pp odnotowano w Finlandii i Francji (po +1,4 pp), Łotwie (+1,3 pp), Polsce (+1,2 pp) oraz Czechach i Litwie (po +1,0 pp).

Największe spadki odnotowano w Portugalii (-3,2 pp), Słowenii (-2,6 pp), Grecji (-1,8 pp), na Malcie i w Holandii (-1,1 pp), a także Hiszpanii (-1,0 pp).

Zmiana zadłużenia w relacji rocznej

W porównaniu z trzecim kwartałem 2023 r. szesnaście państw członkowskich odnotowało wzrost wskaźnika długu do PKB., a jedenaście odnotowało spadek. Największy wzrost wskaźnika odnotowano w Finlandii (+6,7 pp), Estonii (+5,3 pp) i Polsce (+4,9 pp), podczas gdy największe spadki zaobserwowano w Grecji (-10,0 pp), Portugalii (-8,8 pp).

Dług publiczny w Polsce rośnie

Polski dług general government, czyli dług sektora instytucji rządowych i samorządowych, na koniec trzeciego kwartału ubiegłego roku był na poziomie 53,5 proc. PKB. W porównaniu do poprzedniego kwartału oznacza to wzrost o 1,2 pp, a w porównani do zadłużenia sprzed roku o 4,9 pp.

Deficyt sektora general government w krajach UE

W trzecim kwartale 2024 r. tylko cztery państwa odnotowały nadwyżkę budżetową. Najwięcej w państwowej kasie zostało w Irlandii, gdzie nadwyżka sektora general government wynosiła 14,5 proc. PKB. Na plusie były jeszcze Cypr (4,9 proc.), Dania (2,9 proc.), Portugalia i Grecja (oba po 2,2 proc.) oraz Holandia (0,1 proc.)

Polska znalazła się wśród państw ze sporym deficytem. Szacunkowy deficyt budżetowy Polski był na poziomie 6,7 proc. PKB. Większą od nas dziurę w budżecie miały tylko Rumunia (8,6 proc. PKB) i Bułgaria (8,7 proc. PKB).