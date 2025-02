Wzrost PKB dla Polski

W grudniu OECD prognozował, że wzrost PKB Polski wyniesie 2,8% w 2024 r. i 3,4% w 2025 r. i 3% w 2026 r.

"Wzrost PKB powinien przyspieszyć do 3,4% w 2025 r. dzięki funduszom UE pobudzającym inwestycje, ale spowolni do 3% w 2026 r. wraz ze wzrostem tempa konsolidacji fiskalnej. Inflacja zasadnicza wzrosła, a wycofanie środków wsparcia energetycznego spowolni jej powrót do celu. Inflacja wzrośnie do 5% w 2025 r. i spadnie do 3,9% w 2026 r. Utrzymujący się wysoki wzrost płac może prowadzić do silnego wzrostu konsumpcji i stwarzać ryzyko wzrostu inflacji, podczas gdy eskalacja wojny na Ukrainie miałaby negatywny wpływ na gospodarkę" - czytamy w raporcie "OECD Economic Outlook".

Wskazano, że w br. "szybsza niż oczekiwano absorpcja funduszy unijnych, może zwiększyć inwestycje, ale krótkie terminy czasowe i niedobory siły roboczej mogą również utrudnić ich realizację".

Płace i konsumpcja

Zdaniem OECD, utrzymujący się wysoki wzrost płac może jeszcze bardziej zwiększyć konsumpcję w br.

OECD prognozuje, że wskaźnik oszczędności gospodarstw domowych, netto (% dochodu do dyspozycji) spadnie do 3,2% w br. wobec 3,9% w 2024 r. i do 2,6% w 2026 r.

Ryzykiem geopolitycznym pozostaje wojna na Ukrainie i jej eskalacja lub rozszerzenie konfliktu może spowodować wzrost inflacji i spadek wzrostu gospodarczego.

(ISBnews)