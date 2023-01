Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) obniżył prognozę wzrostu gospodarczego Polski o 0,2 pkt proc. wobec oczekiwań z października ub.r. do 0,3% na 2023 r. oraz obniżył prognozę na 2024 r. - o 0,7 pkt proc. do 2,4%, podano w danych dołączonych do raportu "World Economic Outlook, January 2023 Update".

W samym raporcie MFW podwyższył prognozę globalnego wzrostu gospodarczego o 0,2 pkt proc. wobec oczekiwań z października ub.r. do 2,9% na 2023 r. oraz obniżył prognozę na 2024 r. - o 0,1 pkt proc. do 3,1%. Reklama (ISBnews)